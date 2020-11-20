台灣未加入RCEP 藍智庫：喪失中美貿易戰移轉的優勢

台灣無法加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），經濟部卻稱影響不大。國民黨智庫上午批評，經濟部應努力爭取每一元出口額，怎可說RCEP不重要？RCEP生效後，未來台灣石化、紡織、鋼鐵與機械等傳產恐發生外移、空洞化與就業問題。

對於蔡政府希望爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）取代RCEP，經濟財政組召集人林祖嘉表示，RCEP15國GDP總量與人口分占全球30.7%與29.5%，是全球最大的FTA，其規模遠大於CPTPP的10.4%與6.6%。

林祖嘉說，RCEP占台灣貿易總量57.6%，也遠高於CPTPP的21.6%，因此RCEP成立後對台灣的衝擊也會遠遠高於CPTPP對台灣的影響。

國民黨智庫指出，根據今年6月最新研究，RCEP生效後會對台灣經濟產生負面衝擊，到2030年當年，台灣的GDP總量會減少30億美元，約-0.4%，同時會使當年台灣對外貿易減少80億美元，佔1.6%，對台灣外貿影響重大。

國民黨智庫也提到，未來美中貿易戰可望持續，全球供應鏈重組趨勢不會改變，會持續有外商及台商移出中國大陸，東南亞國家與台灣都會是被移入可能選項，但在RCEP成立後，成員國享有免關稅與通關便捷化待遇，台灣優勢已失。

林祖嘉也提醒，蔡政府宣布將開放萊豬進口，完全沒看到美國要和台灣簽自由貿易協定（FTA）；眼見禁止日本核食進口公投兩年效期11月24日將屆滿，屆時蔡政府會不會犧牲國人健康開放核食，令人擔憂。