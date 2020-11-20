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反對強制手術 伴盟將推動性別登記與性別變更草案

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣伴侶權益推動聯盟今陪同當事人吳宇萱前往中正事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，要求將法定性別由男變更為女，並宣告將展開取消強制手術要件的司法行動。圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供
台灣伴侶權益推動聯盟今陪同當事人吳宇萱前往中正事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，要求將法定性別由男變更為女，並宣告將展開取消強制手術要件的司法行動。圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供

今天是國際跨性別紀念日，因台灣現行性別變更仍維持「強制手術」要件，台灣伴侶權益推動聯盟今陪同當事人吳宇萱前往中正事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，要求將法定性別由男變更為女，並藉此行動挑戰內政部函釋有違憲之虞的行政命令，並宣告伴侶盟將展開取消強制手術要件的司法行動。

伴盟指出，台灣變更性別並無明確法律規定，過去都是依據內政部函釋，要求當事人必須出具兩位精神科專科醫師評估鑑定診斷書，以及合格醫療機構開具的手術證明，若是女跨男需摘除乳房、子宮、卵巢，男跨女則是被要求摘除陰莖及睪丸，等於是強制跨性別者必須動手術才能變更身分證性別，過去十多年來，遭受性別與人權組織強烈批評違反人權。

伴盟律師團召集人許秀雯表示，性別認同和性傾向一樣，都是受憲法所保障的基本人權，要求所有跨性別者要變更性別登記都必須手術，剝奪了跨性別者的身體自主權，且違反醫療行為所要求必備的「真摯同意」要件，今天開啟取消強制手術要件的司法行動的訴求，就是希望政府不再繼續強迫跨性別者必須在「自我認同」與「身體完整性（生育功能）」之間二擇一。

許秀雯說，從國際人權趨勢來說，以手術作為變更性別的要件，已普遍被視為是違反人權之舉，例如2017年歐洲人權法院即判決法國要求換證必須具備「不可逆的外觀改變（手術）」的此一要件，已違反歐洲人權公約第八條保障私人生活的規定。

她說，目前有美國、加拿大、英法德等30個國家，已取消手術作為跨性別者變更法律性別的換證要件，並立法保障跨性別者變更性別的權益，在阿根廷更有最完善、友善的性別認同法，變更法定性別只需要前往戶政事務所公證，無需任何證明。

伴盟秘書長簡至潔說，取消變更性別需要強制手術的呼聲在台灣已經超過10年了，然而這10年來是「只聞樓梯響」。以司法訴訟挑戰強制手術只是第一步，接下來伴盟將著手起草民間版的性別登記與性別變更草案，目前規畫在2021年上半年透過每月舉辦講座，介紹與分析世界各國性別變更與承認的法規，邀請所有關心性別登記的朋友加入討論。

手術 人權 跨性別

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