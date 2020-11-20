不只黃捷罷免連署達標 新店明城里長罷免最快12月投票

新店區明城里居民葉承等人因不滿里長楊基生未盡職責，發動罷免，第一階段送40份連署書到市選委會，最後核定有效份數32份，11月3日起進入第2階段連署，需在20天內，蒐集有效件數299份，葉承也於昨日下午將蒐集到的345份連署書送至市選委會審查，將於15個工作天內公告審查結果，最快12月上旬舉行投票。

罷免行動發起人葉承列出多點理由，指現任里長楊基生在黎明清境社區協商、大南巴士通車及修復道路、公社等議題，損害里民利益，也未履行政見，「現任里長不是壞人，罷免非個人恩怨與利益，就只是經過民主程序，換下不稱職的民選公職人員。」

葉承表示，每日上午、下午都會在里內公車候車處旁擺攤，每次約2個小時，由於許多里民顧念鄰居間情誼，不好意思在公開場合簽名連署，因此也有不少人自發性私下連署，因擔心少數連署書資訊有誤，因此蒐集到345份後，再送至選委會，以免不足有效門檻299份。

葉承說，依規定，明城里有效投票人數為2989人，罷免投票當天需750人到場投票，並要376票贊成才能通過罷免，第二階段連署審查通過後，會有另一波罷免投票宣傳，「有信心可以完成罷免」。

新北市選委會表示，將於15個工作天內公告審查結果，若審查後不足299份有效份數門檻，可於10天內進行補集作業，若審查皆無問題，最快12月上旬可進行投票。