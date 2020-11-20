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秋鬥大遊行 縣長饒慶鈴因故無法參加 議長吳秀華出席

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天出席南島國際美術獎受訪時表示，因故將不刻北上參加22日秋鬥大遊行活動。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴今天出席南島國際美術獎受訪時表示，因故將不刻北上參加22日秋鬥大遊行活動。記者尤聰光／攝影

11月22日秋鬥大遊行即將登場，國民黨昨公布黨主席江啟臣與14執政縣市首長的「反萊豬、站出來」影片，號召民眾上街頭，反對萊豬進口。台東縣長饒慶鈴今天出席南島國際美術獎受訪時表示，因故將不刻北上參加。國民黨台東縣黨部主委、縣議會議長吳秀華則表態到場參與。

饒慶鈴表示，22日因有事，時間上無法錯開，所以她不會出席遊行，也已報備，但對於萊豬的問題，縣府立場不變，捍衛民眾食安，台東不配合中央不當政策、堅持豬肉及相關製品萊克多巴胺零檢出。

吳秀華則說，她當天會搭火車北上參加遊行，希望執政政府聽得到民意發出的聲音，而這次遊行活動，縣黨部已先發出訊息，採自發性的參與，沒有動員，預估有近百位民眾北上參加。

國民黨台東縣黨部主委、縣議會議長吳秀華則表態到場參與秋鬥大遊行活動。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣黨部主委、縣議會議長吳秀華則表態到場參與秋鬥大遊行活動。記者尤聰光／攝影

萊豬 台東 饒慶鈴 秋鬥

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