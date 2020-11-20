聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋鬥大遊行 縣長饒慶鈴因故無法參加 議長吳秀華出席
11月22日秋鬥大遊行即將登場，國民黨昨公布黨主席江啟臣與14執政縣市首長的「反萊豬、站出來」影片，號召民眾上街頭，反對萊豬進口。台東縣長饒慶鈴今天出席南島國際美術獎受訪時表示，因故將不刻北上參加。國民黨台東縣黨部主委、縣議會議長吳秀華則表態到場參與。
饒慶鈴表示，22日因有事，時間上無法錯開，所以她不會出席遊行，也已報備，但對於萊豬的問題，縣府立場不變，捍衛民眾食安，台東不配合中央不當政策、堅持豬肉及相關製品萊克多巴胺零檢出。
吳秀華則說，她當天會搭火車北上參加遊行，希望執政政府聽得到民意發出的聲音，而這次遊行活動，縣黨部已先發出訊息，採自發性的參與，沒有動員，預估有近百位民眾北上參加。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言