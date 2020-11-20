快訊

墾丁鐘乳石洞疑被整個鋸斷竊走 相關單位展開追查

富二代開老爸的近億元超跑兜風 失控撞成廢鐵父氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主席江啟臣上午說，蔡總統剛連任不到一年，已經要看到後蔡英文時代，也讓大家看到背後政治鬥爭醜陋。記者周志豪／攝影
蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主席江啟臣上午說，蔡總統剛連任不到一年，已經要看到後蔡英文時代，也讓大家看到背後政治鬥爭醜陋。記者周志豪／攝影

蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主席江啟臣上午說，蔡總統剛連任不到一年，已經要看到後蔡英文時代，也讓大家看到背後政治鬥爭醜陋。

江啟臣分析，民進黨內傳出換閣揆，是因為感受民眾對蔡政府施政不滿，再加上民進黨內的爭權奪利，馬上又要布局2022縣市長選舉，12月25日又是現任縣市長就任滿兩年，之後入閣遺缺就可由中央政府直接派人代理，都是為了選舉。

江啟臣說，民進黨內從爭奪媒體資源下去，接下去是縣市長提名布局，之後就是爭取2024總統大位。

江啟臣表示，這會期充分感受到執政黨的傲慢，開放萊豬的粗暴蠻橫，蘇貞昌對在野黨的不尊重，再加上最近秒殺新聞台都讓民眾不可思議，民眾看在眼裏當然也會因此心生不滿。

對於國家通訊傳播委員會（NCC）不同意中天電視台續照後，主委陳耀祥馬上公開說可能華視接手中天原本52台頻道。江啟臣批評，被秒殺新聞台還有訴訟權利，還沒有斷氣你就說誰可以取代，證明關台這件事，不是基於新聞專業。

江啟臣認為，中天關台案背後就涉及民進黨內一堆利益，讓大家可搶這個位置，綠色執政成為爭權奪利保證，把國家資源當成民進黨家業。

江啟臣 民進黨

延伸閱讀

蘇貞昌：健保費率將考量民生、疫情、健保永續

國民黨11度杯葛施政報告 江啟臣呼籲國人秋鬥一同上街

如何證明NCC獨立行使職權？ 蘇貞昌：我一定尊重

影／國民黨多次杯葛 蘇貞昌：尊重但仍盼上台報告施政

相關新聞

惠勒將訪台 環保署：一周前已收到美方通知

根據紐約時報報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒...

蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

蘇內閣施政接連引發爭議，連政院本身都狀況不斷，傳出年底12月25日之後到明年農曆春節前後，行政院長蘇貞昌將下台。國民黨主...

美環保署長訪台 總統府歡迎美國高層官員訪台

針對美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）訪台一事，總統府發言人張惇涵表示，台美兩國各層級與各領域的互動交流...

影／40918份連署書書送選委會 鳳山清捷隊就是要罷捷

罷免高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今早揪眾遊行將40918份第二階段罷免連署書送進高雄市選委會，罷捷領銜人徐尚賢表示，...

美環保署長12月訪台 外交部：相關進展將適時對外宣布

紐約時報報導，任期剩兩個月的美國環境保護署長惠勒（Andrew Wheeler）計畫12月訪問台灣；外交部發言人歐江安今...

美環保署長將訪台 吳釗燮：國人會感到振奮

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與...

11度遭杯葛 蘇貞昌：拜託國民黨立委讓我早日上台

行政院長蘇貞昌今11度挑戰赴立法院進行施政報告與備詢，他會前表示，尊重立法院運作，還是拜託國民黨立委讓自己早日上台，向全...

【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

台北市長柯文哲猛打萊豬、萊牛撿到槍，不僅讓行政院長蘇貞昌痛失愛將，更重創蔡蘇聲望，柯文哲聲量大幅拉抬，似有蓋過新北市長侯...

影／國民黨多次杯葛 蘇貞昌：尊重但仍盼上台報告施政

行政院長蘇貞昌上午至立法院進行施政報告與備詢，在步入議場前接受媒體訪問，被問到對於國民黨立院黨團多次杯葛他上台，他表示對...

惠勒將訪台 蘇貞昌：討論環保議題的國際合作

紐約時報報導，美國環保署長惠勒(Andrew Wheeler)計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。行政院長蘇貞昌今在立...

美環保署長訪台 涉外人士：應去年12月我國政府邀請

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台，並提及明年一月卸任前夕訪台，明年再...

紐時：美環保署長惠勒12月訪台 談海洋保護合作

紐約時報報導，美國環保署長惠勒計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。惠勒如成行，將是繼衛生部長艾薩、國務次卿柯拉克後，4...

熱門新聞

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

空軍F-16失聯後 監測到韓國、日本及大陸船艦出沒東部海域

我耗鉅資在東沙新建軍事工程 空軍證實被迫停工

中天讓出「52台」！代理商中嘉提換上寰宇新聞台

中天不予換照燒到監院 高中生問監委：言論自由呢？

空軍黑鷹直升機構改夜搜型 美獅子大開口我吞不下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。