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美環保署長訪台 總統府歡迎美國高層官員訪台

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

針對美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）訪台一事，總統府發言人張惇涵表示，台美兩國各層級與各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標。對於美國高層官員訪台，總統府表達歡迎之意，雙方也持續就本案進行溝通，若有相關進展或定案，也將由外交部適時對外宣布。

張惇涵表示，2014年美國時任環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）即曾來台訪問，當時前總統馬英九亦曾於總統府接見，並共同見證我國環保署正式宣布成立的「國際環境夥伴計畫」（International Environmental Partnership, IEP），也更深入強化台美之間各項環境保護的合作夥伴關係。

張惇涵說，從今年以來，美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar II）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）相繼訪台，台美雙方也陸續簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」、「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」等合作協議，「台美經濟繁榮夥伴對話」也將在今晚展開，不僅彰顯更為緊密的台美合作夥伴關係，也具體落實美國跨黨派在2018年一致通過的《台灣旅行法》。

張惇涵指出，期盼未來台美雙方也能夠就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題等層面，共同為環境保護領域加強合作關係，貢獻更多努力。

總統府發言人 環保署 台灣旅行法

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