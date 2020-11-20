影／40918份連署書書送選委會 鳳山清捷隊就是要罷捷

罷免高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」，今早揪眾遊行將40918份第二階段罷免連署書送進高雄市選委會，罷捷領銜人徐尚賢表示，黃捷自己擾亂社會就罷，像萊豬這麼重大的議題竟也迴避，對最近備受關注的中天撤照問題，亦在臉書粉專寫「恭喜」，漠視新聞自由，因此今天送的連署書份數就取諧音「是妳就要罷」，展現民意、伸張正義。

罷捷連署第二階段門檻約為2萬9千份，「鳳山清捷隊」卻送上逾4萬份，今早並發動遊行，徒步將一卡車的罷捷連署書護送至市選委會，並在選委會門前高呼「白目議員」下台，展現罷捷決心。

徐尚賢表示，這次送的份數是40918份，諧音是「是妳就要罷」，就是要罷免要黃捷。後續也會持續擺攤宣傳，讓罷捷聲音傳遍鳳山區76里，他們有信心會有更多鳳山人民出來響應，到到第三階段7萬3千多票的罷免門檻，「我們是非常有信心的」。

徐說，這項罷捷行動由民間發起，沒有奧援，只能靠擺一兩張桌子在大街小巷宣傳，社會大眾如果意支持，才有更多的糧草可以推動罷免行動。

為什麼非罷捷不可， 徐尚賢舉二事例，指現在萊豬開放，眾所關注，這麼重要的議題上，黃捷身為民意代表，沒有為鳳山人民健康把關，議會要通過高雄瘦肉精零檢出議案時，黃捷竟落跑。除此，最近受大家關注中天撤照案，事關新聞自由，黃捷卻在臉書粉專留言「恭喜」，「終於遲來的正義」，漠視言論自由，這樣的民代一點都不適任。