美環保署長12月訪台 外交部：相關進展將適時對外宣布

紐約時報報導，任期剩兩個月的美國環境保護署長惠勒（Andrew Wheeler）計畫12月訪問台灣；外交部發言人歐江安今天表示，為了強化台美近30年的環境保護夥伴關係，外交部長吳釗燮去年12月親自致電邀請惠勒訪問，美方也表達來訪的高度意願，雙方事後持續交換意見，期待就行程細節和相關成果達成共識，相關進展外交部將適時對外宣布。

歐江安表示，我國持續與美國積極強化雙方各層級及各領域的交流與合作，美方曾於2014年派遣當時的環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）來台訪問，美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）也在今年相繼訪台，這都彰顯台美緊密友好的合作關係，也符合美國兩黨在2018年一致通過「台灣旅行法」的精神；對美國各層級官員來訪，我國政府都表達歡迎之意。

歐江安表示，台美就環保議題的實質合作一向十分密切，並達成諸多成果。合作項目良多，包括2014年麥卡錫來訪與我國達成國際環境夥伴計畫（IEP）下的全球環境教育夥伴、國際電子廢棄物管理網絡、空氣品質改善專案，未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題加強合作。