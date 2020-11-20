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美環保署長將訪台 吳釗燮：國人會感到振奮

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康。外交部長吳釗燮今天在立院受訪時表示，這件事情的確在安排當中，近來有很多美國高層官員來台訪問，這件事是象徵台美之間的友好關係，國人會感到振奮。

吳釗燮說，我方摯邀惠勒來台訪問，已經有很久的時間了，他去年年底也親自致電給惠勒，對方也表達高度來訪意願，但因為新冠肺炎疫情影響，所以來訪有些延宕。

吳釗燮指出，台美之間在國際上的環保合作由來已久，早在2014年時任美國環保署長麥卡錫來台訪問時，台美就已經達成一些協議，並持續當中；若惠勒來到台灣成行，也將會就國際環保議題進行磋商，目前來訪細節還在討論當中，待定案時會正式對外說明。

衛福部長陳時中則表示，這不是自己的業務，「要問環保署吧」。

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天。美聯社
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天。美聯社

吳釗燮

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