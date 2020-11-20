【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

台北市長柯文哲猛打萊豬、萊牛撿到槍，不僅讓行政院長蘇貞昌痛失愛將，更重創蔡蘇聲望，柯文哲聲量大幅拉抬，似有蓋過新北市長侯友宜之勢，甚至想乘勝追擊，藉舉辦系列耶誕節活動到跨年，欲和新北歡樂耶誕城互別苗頭，一場柯侯大戰頗有看頭，不過即將上場的秋鬥原是柯的主場，但卻因柯過於精算後決定不參加，反讓侯友宜有扳回一城的機會。

柯文哲組黨後，聲勢未如預期，連民眾黨的黨員大會都差點開不成，立委選舉成績也差強人意，一水之隔的侯友宜反而人氣居高不墜；不過，風水輪流轉，總統蔡英文突襲式宣布開放萊豬，給了柯文哲大好機會，由於首都市長的能見度及順勢操作食安議題，柯緊抓反萊豬的話語權，綠朝大員無一不被他的砲火擊中，柯的聲量似有重回昔日巔峰之勢。

蔡蘇體制執政爭議在萊豬、丁怡銘風波、中天撤照等事件後全面引爆，連一向挺綠的社運界也不再沉默，1122秋鬥是蔡總統連任後首次面對的大型抗爭，蔡審慎以對並在中常會提出示警；然而，社運團體提出「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥主軸，其實切中民進黨政府要害，國民黨、民眾黨均有響應，但能否有聚焦發酵，仍待進一步觀察。

民眾黨的表態大有文章，民眾黨發言人表示，民眾黨訴求為「標萊豬、救食安」，並提出「源頭管理、明白標示」兩大主張，強調民眾黨「沒有支持其他政黨提出的個別訴求」，還強調「藍綠別雙標、萊豬就要標」，也就是說，民眾黨只管萊豬，反雙標、反黨國是別人家的事，更重要的是，黨主席柯文哲不會參加秋鬥。

柯文哲被問到中天換照一事，先批蔡英文與蘇貞昌對此事不回應，「躲在後面屁都不放！」；但被回問到民眾黨是否參加秋鬥，他又說民眾黨會參與，但他擔憂當天可能會變成「挺中天遊行」而被貼政治標籤。柯說出這層考量，不經意暴露政治精算的心計，擺明柿子只挑軟的吃，日前他被基隆市長林右昌「虧」是政治精算師，也是剛好而已。

不過，柯文哲精算卻未必明智，民眾黨只響應秋鬥「反毒豬」的訴求，將「反雙標、反黨國」擺一邊，殊不知「毒豬」正是民進黨政府大玩「雙標」、「黨國」的產物，柯文哲未能想清此理，只取其一，而即使高喊反毒豬，但在立法院進進出出扛毒豬的是國民黨團立委，國人看在眼裡，民眾黨立委一旁觀戰，又豈能盡數收割？

再者，國民黨對秋鬥的態度開放，不僅公布黨主席江啟臣與執政縣市首長的「反萊豬、站出來」影片，號召民眾上街頭相挺，即使面對「反黨國」的訴求，也能坦然面對，更凸顯民眾對綠色新黨國的憎惡，也算國民黨邁向蛻變的重要一步。

特別是侯友宜，不僅率先與學校團膳業者、食材供應商完成契約變更協商，將豬肉萊劑「零檢出」納入契約，更積極表態參與秋鬥，直嗆陳時中「萊劑豬肉不要進來就沒事」，如果擋不住，地方就用行動做好管理，對照柯文哲說反萊豬卻因政治精算而做半套，柯侯大戰續集誰勝誰負，還在未定之天呢！