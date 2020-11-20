惠勒將訪台 環保署：一周前已收到美方通知

根據紐約時報報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康；這是美國環保署長第二度訪台，第一次為2014年。環保署表示，一周前已收到美方的通知，但惠勒的行程安排、會見什麼人，都交由外交部安排，此行是否會簽署那些合作協議，仍規畫中。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署約一周前收到美方直接聯繫，由環保署永續發展室負責接洽聯繫；他說，美國環保署長來台是環保界最高層級，但這已是第二度，第一次是2014年時，當年美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）來台簽定IEP國際環境夥伴計畫；這次美國環保署長惠勒來台，也是按照這計畫執行。

之前美國衛生部長阿札爾訪台啟動外交泡泡，包括動線、開會方式都有限制與規定，這次惠勒來台是否比照辦理？蔡鴻德表示，這次惠勒來台要住哪裡、什麼時候來、開什麼樣的會議，甚至與誰談，其中又牽涉那些防疫規定，其中細節，都由外交部以及指揮中心去規畫聯繫，環保署大概也只能配合辦理。

至於這次惠勒來台是否會簽訂那些協議，蔡鴻德低調不願多談，他表示，有先設定些議題要談，但是否簽訂那些合作協議，都還在規畫中。

根據環保署的官方網站顯示，2014年在前總統馬英九及時任美國環保署長麥卡錫女士的見證及我外交部的支持下，由時任環保署長魏國彥宣布成立並啟動「國際環境夥伴計畫(International Environmental Partnership, IEP)」。藉由與創始夥伴美國環保署合作，協助我國與其他國家發展雙邊及區域性國際合作，以強化環保外交工作。

環保署表示，2014年美國環保署長麥卡錫來台，見證「國際環境夥伴計畫」的成立，是2000年柯林頓政府時期以來，首度有美國閣員級官員訪華。