快訊

好市多北台中店今開幕爆搶購潮 157萬遊艇、名牌包銷售一空

雙11生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惠勒將訪台 環保署：一周前已收到美方通知

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
美國環境保護署長惠勒，確定將造訪台灣。美聯社
美國環境保護署長惠勒，確定將造訪台灣。美聯社

根據紐約時報報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康；這是美國環保署長第二度訪台，第一次為2014年。環保署表示，一周前已收到美方的通知，但惠勒的行程安排、會見什麼人，都交由外交部安排，此行是否會簽署那些合作協議，仍規畫中。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署約一周前收到美方直接聯繫，由環保署永續發展室負責接洽聯繫；他說，美國環保署長來台是環保界最高層級，但這已是第二度，第一次是2014年時，當年美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）來台簽定IEP國際環境夥伴計畫；這次美國環保署長惠勒來台，也是按照這計畫執行。

之前美國衛生部長阿札爾訪台啟動外交泡泡，包括動線、開會方式都有限制與規定，這次惠勒來台是否比照辦理？蔡鴻德表示，這次惠勒來台要住哪裡、什麼時候來、開什麼樣的會議，甚至與誰談，其中又牽涉那些防疫規定，其中細節，都由外交部以及指揮中心去規畫聯繫，環保署大概也只能配合辦理。

至於這次惠勒來台是否會簽訂那些協議，蔡鴻德低調不願多談，他表示，有先設定些議題要談，但是否簽訂那些合作協議，都還在規畫中。

根據環保署的官方網站顯示，2014年在前總統馬英九及時任美國環保署長麥卡錫女士的見證及我外交部的支持下，由時任環保署長魏國彥宣布成立並啟動「國際環境夥伴計畫(International Environmental Partnership, IEP)」。藉由與創始夥伴美國環保署合作，協助我國與其他國家發展雙邊及區域性國際合作，以強化環保外交工作。

環保署表示，2014年美國環保署長麥卡錫來台，見證「國際環境夥伴計畫」的成立，是2000年柯林頓政府時期以來，首度有美國閣員級官員訪華。

環保署 外交部 空氣品質

延伸閱讀

美環保署長訪台 涉外人士：應去年12月我國政府邀請

可割可棄？割闌尾真的是割掉身體「多餘」的部位嗎？

公所清潔車使用頻率高 彰化約40輛老車排隊等汰換

史上最久開票？ 探討美國大選「延長賽」

相關新聞

惠勒將訪台 環保署：一周前已收到美方通知

根據紐約時報報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒...

美環保署長12月訪台 外交部：相關進展將適時對外宣布

紐約時報報導，任期剩兩個月的美國環境保護署長惠勒（Andrew Wheeler）計畫12月訪問台灣；外交部發言人歐江安今...

美環保署長將訪台 吳釗燮：國人會感到振奮

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與...

11度遭杯葛 蘇貞昌：拜託國民黨立委讓我早日上台

行政院長蘇貞昌今11度挑戰赴立法院進行施政報告與備詢，他會前表示，尊重立法院運作，還是拜託國民黨立委讓自己早日上台，向全...

【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

台北市長柯文哲猛打萊豬、萊牛撿到槍，不僅讓行政院長蘇貞昌痛失愛將，更重創蔡蘇聲望，柯文哲聲量大幅拉抬，似有蓋過新北市長侯...

影／國民黨多次杯葛 蘇貞昌：尊重但仍盼上台報告施政

行政院長蘇貞昌上午至立法院進行施政報告與備詢，在步入議場前接受媒體訪問，被問到對於國民黨立院黨團多次杯葛他上台，他表示對...

惠勒將訪台 蘇貞昌：討論環保議題的國際合作

紐約時報報導，美國環保署長惠勒(Andrew Wheeler)計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。行政院長蘇貞昌今在立...

美環保署長訪台 涉外人士：應去年12月我國政府邀請

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台，並提及明年一月卸任前夕訪台，明年再...

紐時：美環保署長惠勒12月訪台 談海洋保護合作

紐約時報報導，美國環保署長惠勒計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。惠勒如成行，將是繼衛生部長艾薩、國務次卿柯拉克後，4...

秋鬥誓師 反毒豬、反黨國、反雙標

秋鬥遊行將於周日下午登場，以西遊記「赴西天取經」為主題，集結勞工食安、環保教育、土地及言論自由三大隊、四十多個鬥陣團體，...

肉品銷日封櫃 蘇貞昌：盼讓台灣畜產品再登上國際舞台

行政院長蘇貞昌今在屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、農委會主委陳吉仲等人陪同下，參訪屏東信功實業公司，出席肉品銷日封櫃儀式...

秋鬥：不像國民黨一樣挺中天 是要求民進黨標準一致

2020秋鬥遊行將於周日上街頭，訴求反毒豬、反黨國、反雙標，卻因國民黨號召支持者參加秋鬥挺中天，讓秋鬥議題失焦，更有媒體...

熱門新聞

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

空軍F-16失聯後 監測到韓國、日本及大陸船艦出沒東部海域

我耗鉅資在東沙新建軍事工程 空軍證實被迫停工

中天讓出「52台」！代理商中嘉提換上寰宇新聞台

整理包／十五年來8電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

中天不予換照燒到監院 高中生問監委：言論自由呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。