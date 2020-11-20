影／國民黨多次杯葛 蘇貞昌：尊重但仍盼上台報告施政

行政院長蘇貞昌上午至立法院進行施政報告與備詢，在步入議場前接受媒體訪問，被問到對於國民黨立院黨團多次杯葛他上台，他表示對於立法院的運作仍尊重，但也拜託國民黨的立委讓他早日上台，向全體國人報告施政，相信這也是國人的期待。

【中央社／20日電】

行政院長蘇貞昌今天第11度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委不滿政府放寬萊豬進口，占據立法院議場，繼續杯葛院會，蘇貞昌目前仍無法上台進行施政報告。

立法院第10屆第2會期9月18日開議，蘇貞昌自9月22日起至今天累計11度赴立法院會欲進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨立委杯葛，占據議場不讓他上台。

蘇貞昌今天上午再度前往立法院進行施政報告，國民黨立委占據官員席、備詢台及發言台，並擺放「先道歉，再報告」等標語，杯葛蘇貞昌施政報告。

國民黨立法院黨團繼續杯葛院會，要求蘇貞昌對政府放寬萊豬進口道歉、開放含萊克多巴胺美國豬肉進口前赴美實地查廠、對於全部的進口萊豬要有特別貨號。