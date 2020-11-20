美環保署長訪台 涉外人士：應去年12月我國政府邀請

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台，並提及明年一月卸任前夕訪台，明年再訪四個拉美國家，引發濫用公帑疑慮。涉外人士表示，此次訪台源自於2014年美國環保署長訪台時，見證我環保署成立「國際環境夥伴計畫」有關，至於媒體報導「沒有評論」。

涉外人士指出，台美雙方有多面向環保合作，這些議題都很實質，也有諸多成果。合作項目包括：雙方從2014年啟動「國際環境夥伴計畫」（IEP）下的全球環境教育夥伴、國際電子廢棄物管理網絡、空氣品質改善專案；未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題達成進展。

2014年4月，時任美國環保署署長的麥卡馨（Gina McCarthy）抵台訪問，並與當時總統馬英九共同見證行政院環保署正式宣布成立「國際環境夥伴計畫」。

涉外人士表示，此次的訪問行程是應去年12月我國政府的邀請，但鑒於政府後續忙於處理防疫工作的關係，未能順利在今年初執行，雙方也持續就後續日期交換意見。目前也持續與美方討論行程細節及相關成果，也將適時對外宣布。環境議題也是民主黨向來關心的議題，未來政府也會與美國新政府在雙方建立的基礎上，持續推動環境保護議題的各項合作。

涉外人士說，台美高層交流是美國跨黨派的共識，包括2014年的麥卡馨，後續則是今年的衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）也接續訪問，這些都彰顯台美緊密友好的合作關係，也符合美國兩黨在2018年一致通過的「台灣旅行法」。

他指出，不評論美國媒體報導美國政府經費等運作事宜，政府向來立場是歡迎與美方的高層交流，包括經濟部次長陳正祺也正在美國訪問中，期待未來雙方持續有更多高層互動與交流。