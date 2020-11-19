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中天52頻道給公廣集團？政院：很好的意見 但尊重NCC
國家通訊傳播委員會（NCC）決議中天新聞台換照申請案不予換照，中天新聞位於有線電視平台上的黃金頻位「52台」將空出來，NCC主委陳耀祥提及希望由公廣集團進駐中天新聞頻段，行政院幕僚今表示，政院有注意到這說法也認為是很好的意見，但完全尊重NCC的專業與獨立性。
中天新聞台換照失敗，代理商中嘉發出通知給各有線電視系統業者，將以「寰宇新聞台」為替補頻道。不過陳耀祥則呼籲給公廣集團一個機會，公視與華視也籌組任務小組，完成大公廣新聞平台。
52台的空缺原競爭激烈，不過政院幕僚表示，現行做法，是各電視台可以向頻道代理商爭取排入同類型頻道區塊，系統業者則是基於市場機制排定後向NCC提案，且須獲NCC核可。
政院幕僚表示，NCC主委陳耀祥周三提到，希望由公廣集團進駐中天新聞頻段，行政院有注意到，也認為是很好的意見。當然，頻道排定是NCC的職權，政院完全尊重NCC的專業與獨立性。
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