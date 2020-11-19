中天換照法律戰 律師:NCC無法舉證這些將有勝算

中天新聞台換執照遭駁回案，若循司法途徑救濟，曾任高雄高等行政法院法官的律師林石猛認為，中天能直接向行政法院提起訴訟，並聲請定暫時狀態假處分，至於法庭上攻防，應要求NCC舉證，不准換照是否為不得已的最後手段？否則NCC就屬違法濫用裁量權。

林石猛指出，若NCC依據衛星廣播電視法來駁回中天換照，依此法規定，可直接適用行政訴訟程序，另從相關報導判斷NCC有經聽證程序，依行政程序法經聽證程序的處分，可免除訴願，所以中天應能直接向台北高等行政法院提起課予義務訴訟，並聲請定暫時狀態假處分，請法院准予訴訟確定前能續播，來保障公司及員工的權益。

林石猛認為，NCC面對訴訟須證明這個換照的行政處分，程序上是否符合正當法律程序的公正、公平原則，內容上是否符合衛星廣播電視法的明文規定，判斷上是否符平等原則與比例原則。

林石猛說，NCC在法庭上，要舉證中天的換照審查跟其他媒體是否同等對待？這處分有無符合行政程序法第7條的比例原則？且中天也可要求NCC舉證，不准換照是否確實為不得已的最後手段，否則就屬違法濫用裁量權。

林石猛強調，如果NCC不能舉證換照處分有符合正當法律程序、內容有與法律規定一致、符合平等原則又符比例原則所要求的最後手段性，便屬違法處分，中天就有獲勝訴的機會。

NCC新聞稿敘述駁回換照的依據，是衛星廣播電視法第19條，林石猛指稿子內文僅「印證該台營運不善」符合衛廣法19條，合理推測NCC以「營運不善」或「營運不善之虞」為由駁回換照，但他質疑，用營運不善這種不明確的不確定法律概念來定媒體生死，恐引發憲法言論自由、新聞自由爭議。

曾任高雄地檢署襄閱的律師葛光輝說，中天向行政法院聲請定暫時狀態假處分，獲得裁准，NCC暫時不能根據決議來撤照，中天的執照將維持有效的狀態，但NCC可抗告，由最高法院裁決；反之假如假處份遭駁回，中天也可提抗告，只是抗告期間若超過十二月十一日的執照效期，中天仍須先下架斷訊。