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肉品銷日封櫃 蘇貞昌：盼讓台灣畜產品再登上國際舞台

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（左三）今下午到屏東縣參訪信功實業公司屏東工廠，出席輸日加工品外銷封櫃儀式，立委周春米（左一）、農委會主委陳吉仲（左二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）與信功經理楊旻叡（右二）封櫃前合影。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）今下午到屏東縣參訪信功實業公司屏東工廠，出席輸日加工品外銷封櫃儀式，立委周春米（左一）、農委會主委陳吉仲（左二）、屏東縣長潘孟安（右三）、長治鄉長古佳川（右一）與信功經理楊旻叡（右二）封櫃前合影。記者劉星君／攝影

行政院長蘇貞昌今在屏東縣潘孟安、立法委員周春米、農委會主委陳吉仲等人陪同下，參訪屏東信功實業公司，出席肉品銷日封櫃儀式，蘇貞昌說，品管最嚴格的日本都能進口，看出台灣肉品的高水準，政府團隊不以此為滿足，更應精益求精，由政府出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台。

蘇貞昌說，當年口蹄疫爆發，不只養豬戶血本無歸，包括飼料廠、屠宰場、各肉品市場，乃至豬肉製品整個產業鏈關聯業者，都受嚴重衝擊。歷經24年、兩代人的努力下，台灣總算徹底從口蹄疫疫區除名。接下來要請各有關部會，積極推動養豬產業現代化，提高畜牧業水準，爭取國際市場。

蘇貞昌說，屏東農業生物科技園區「客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」10月動土，台灣農產價格提升不易，與冷鏈系統技術一直沒有建立完備息息相關，屆時完工啟用，對高屏地區穩定農產品供需、品質提升、運銷量能擴大等都大有助益，市場價格可以連帶提升。

信功實業公司業務部經理楊旻叡是第三代經營，公司創立1986年，是由爺爺與父親兩人共同創立，他說，1997年3月發生口蹄疫，國內豬肉產業鍊帶來毀滅性災難，他們在1998年通過日本農林水產省肉品加熱指定工廠認證，取得熟食加工品輸出日本資格，是台灣第一家豬肉熟製品重返日本市場廠商。

潘孟安說，屏東養豬業者經產官學合作，找回台灣原生種「平埔黑豬」，2018年吸引海外業者興趣，開啟台灣黑豬走出台灣的先例。屏東養豬數量占全國總生產量第2名，縣府推出「屏東幸福豬標章」，期待內外銷一起讓屏東豬產業再升級。

行政院長蘇貞昌今到屏東縣參訪信功實業公司屏東工廠。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今到屏東縣參訪信功實業公司屏東工廠。記者劉星君／攝影

屏東縣 日本 肉品 蘇貞昌 潘孟安

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