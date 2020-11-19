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藍營成立醫療智庫 籲疫苗加速、標示萊豬

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨醫療委員會19日召開記者會，對政府的防疫、食安政策提出批評與建議。左起蔣萬安委員、蔡明忠主委與邱淑媞前署長（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨醫療委員會19日召開記者會，對政府的防疫、食安政策提出批評與建議。左起蔣萬安委員、蔡明忠主委與邱淑媞前署長（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府應全力幫助國內藥廠研發疫苗，並明確標示萊豬。」國民黨於19日宣佈成立醫療委員會，委員會主任蔡明忠表示，目前政府從萊豬、中天、牛肉麵事件等都讓人民反感，國民黨將舉辦更多活動、提出意見，為人民發聲。希望政府加速研發國內疫苗，清楚標示萊豬，不要忽視民意。

加強輔導國內藥廠

防疫學會理事長王任賢表示，台灣現在最應該做的是加速研發國產新冠疫苗，目前無論是與國際購買疫苗，或是透過COVEX管道都遙遙無期，政府應該仿效口罩國家隊，動員國內具有實力的疫苗廠商進行生產。他建議以後要學日本，用流感疫苗研發，培養我國生醫實力基礎。

國健署前署長邱淑媞則說，過去馬政府雖然有開放萊牛，但是只有30個月齡以下的小牛，但現在民進黨政府沒有與立法部門協商，就逕自用行政命令開放萊牛與萊豬，而且還是全豬開放，不顧國人飲食習慣與健康，之前還波及牛肉麵店家，對國家治理產生很大衝擊。

萊豬要清楚標示

蔡明忠也補充，萊克多巴胺對於老人、幼童與孕婦等族群會有健康影響，政府卻執意開放，非常不應該。國民黨立委蔣萬安提到，雖然蔡政府說會標示產地，但這無法讓民眾吃得安心，應該要直接標示是否含萊克多巴胺。農委會卻說這會有標示麻煩，因為有150多種藥劑要標。

「但這150多種藥劑與添加物中，只有萊克多巴胺是禁藥。」蔣萬安不滿表示，政府無論在疫苗、萊豬與健保等議題都處理得不好，沒有聽見基層民眾與醫護人員心聲，近來衛福部在疫情中心記者會還公開招募疫苗受試者，違反疫苗試驗相關規則，他希望政府能調整政策，不要再引起更多民怨。

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