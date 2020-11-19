江啟臣稱丐幫幫主多人爭 朱立倫：想想國父、經國先生

國民黨主席預計明年7月底改選，有志挑戰者動作頻頻，對此黨主席江啟臣今表示，國民黨沒錢沒人，黨主席像丐幫幫主，竟還有那麼多人爭著當；被視為黨主席熱門人選的新北市前市長朱立倫今則對江喊話，「我想跟主席再講一次，以前跟他講過，國民黨是錢窮、志不窮，想想國父創黨的時候，或經國先生苦幹實幹的精神，哪裡在乎有沒有錢？最重要是中心思想能不能得到民眾認同。」

朱立倫也為江啟臣加油，並希望國民黨可以更團結，得到更多支持。他表示，「國民黨已經夠慘了，不要把明年7月、8月的事情，變成現在的主題，該做的每件事都要團結。」

至於江啟臣「中繼投手」的表現，朱立倫說，每一球好好投，不用去在乎太多的社會氛圍，爭取更多的民心比較重要。