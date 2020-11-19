遭行政院摸頭不參加秋鬥反萊豬？消基會：依原訂規畫

今日傳出消基會想上街頭參加本周日舉行的反萊豬秋鬥遊行，卻遭行政院關切摸頭，希望消基會不要參加。對此，消基會今天發出聲明，表示消基會沒有接到任何「要求」不要參加遊行的電話，消基會志工、幹部會依既定規劃參與11月22日活動，不會改變。

消基會表示，自始並未參與籌辦11月22日秋鬥活動，但因當日遊行主題「反萊豬進口」，與消基會立場相符，對此議題，消基會表達支持，並且不排除屆時到場聲援，向參加遊行民眾爭取參加本會推動中的拒吃萊豬連署活動，希望透過民眾自主發聲，告訴政府「我們堅拒萊豬（牛）進口台灣」的立場。

消基會表示，長期以來始終持著「反對萊豬（牛）進口」的立場，從2005至2020年，立場不變，為的是「捍衛國人健康權益」。消基會於10月20日發起「拒吃萊克多巴胺美豬」網路連署活動。迄11月19下午3點為止，已獲得超過12萬2243人次連署響應，且人數持續快速增加中，顯示消費者相當重視此議題。