影／蘇貞昌引鬼滅之刃勉勵團隊「受傷也要拚命爬起來」

行政院長蘇貞昌今下午帶隊參訪屏東縣信功實業公司屏東工廠，了解冷藏肉品外銷工廠，會前接受媒體聯訪，媒體問到，蘇貞昌引用鬼滅之刃歌詞「受傷了一定會再爬起來」，要給行政團隊什麼樣指示？蘇貞昌說，一定也有做得不夠好或犯錯的地方，也會檢討，仍然一本初衷，繼續努力，縱算受傷，也一定拚命爬起來，因為有要守護的事物，就是守護土地、國家、保護人民。

蘇貞昌說，台灣這次因為防疫成功，被全世界看見，也公認防疫做得最好，同時，三倍券刺激內需市場，得到肯定。在蔡總統領導，看到台美關係緊密。從美國友台法案都得到兩黨的國會議員全部、壓倒性支持，一件又一件地通過，同時部長、次長、助卿都一再來台灣。

蘇貞昌說，經濟部的代表團現也已經到美國，明天要和美國代表直接會議，同時，部長、次長、政務委員也都線上會議，可以看出，因為台灣舉國努力，我們不但是世界上在疫情中的幸福之地，且經濟的成績是全世界極少有的正成長。

蘇貞昌說，蔡總統一直要努力，行政團隊也用盡心力，要守護國家、人民，希望全體國人同胞努力的成果，不要被外來的侵略，或被內部紛擾有所減損，相信國人同胞珍惜這塊土地、珍惜得來不易的成果，大家一起努力。

蘇貞昌說，他帶著行政團隊這一年多來的努力，如果有一點點成績，是因為國人同胞的支持，也是團隊大家努力，但我們不以成績自滿，我們一定也有做得不夠好或犯錯的地方，我們也檢討，也會一本初衷，繼續努力，縱算受傷，也一定拚命爬起來，因為有要守護的事物，就是守護土地、國家、保護我們的人民。