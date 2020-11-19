1122秋鬥大遊行 侯友宜首表態：我會去

11月22日秋鬥大遊行即將登場，國民黨今公布黨主席江啟臣與14執政縣市首長的「反萊豬、站出來」影片，號召民眾上街頭，反對萊豬進口。新北市長侯友宜今出席吳舜文新聞獎時也首度表態，將到場參與，「我會去給反對萊豬進來的市府、國人，加油打氣。」

侯友宜表示，「我最期待萊豬就是不要進來，希望所有的主事者，尤其總統，應該聽到民眾聲音，七成民眾反對萊豬進來，希望剩下一個多月，如果擋不住，我們就用具體的行動，地方政府首長去做好整個管理。」

侯友宜說，新北已跟所有營養午餐業者簽約，一起拒絕萊豬進入校園，今天早上也跟社福機構、醫院、護理之家，一起站出來拒絕萊豬，當然更希望的是嚴格管理、資訊透明，從出產到進口商、中下游廠商，一系列透明化，讓大家來檢驗。「11月22日，我會去給反對萊豬進來的市府、國人，加油打氣。」