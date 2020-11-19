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秋鬥組「言論自由大隊」 批民進黨網軍出征、重回戒嚴

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
2020秋鬥遊行總召黃德北。記者葉冠妤／攝影
2020秋鬥遊行總召黃德北。記者葉冠妤／攝影

2020秋鬥遊行將於周日下午登場，集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體、破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標。秋鬥主辦單位表示，今年訴求之一是反黨國，從中天新聞台不予換照、黑手伸進公視、網軍壓制異議等事件，凸顯民進黨政府對言論自由的打壓，更是讓台灣重回戒嚴體制，呼籲大家群起反對重回戒嚴。

秋鬥今在凱道舉辦誓師記者會，總召黃德北受訪時表示，今年秋鬥訴求之一是反黨國，就是希望台灣經過20幾年民主化，不要再重新回到戒嚴的黨國時代。他指出，民進黨在最近這段時間對言論自由的打壓，諸如中天新聞台不予換照、黑手伸進公視都是非常惡劣行為，是讓台灣重新回到戒嚴體制的作法，秋鬥團體堅決反對，也希望大家群起反對重回戒嚴。

秋鬥發言人李建誠補充說明，今年秋鬥共有3大隊伍，包括食安勞工、環保教育、土地與言論自由。他解釋，之所以訴求言論自由，是因為民進黨政府近幾年各種網軍出征、抹黑，打壓異己，還有針對集會遊行的限縮，導致大家不敢批評政府。

至於中天新聞台不予換照審查結果公布後，也有民眾紛紛號召參與秋鬥挺中天，李建誠表示，「不管喜不喜歡中天，都應該捍衛言論自由。」由於今年秋鬥訴求議題格外發散，且有漸漸失焦之虞，他強調，當天會控管遊行秩序，希望遊行以和平、理性方式進行。

此外，黃德北也說，今年秋鬥的勞工議題包括老年給付不足、建立基礎年金等，他認為，政府已經多次在各種公開場合提到勞保年金修惡的方向，卻從來不來跟勞團協商，態度傲慢，因此今年的勞工特別憤怒。

秋鬥 民進黨 中天新聞 食安 公視

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