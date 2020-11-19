藍續杯葛蘇貞昌 柯文哲嗆：民進黨是故意讓國家混亂

立法院國民黨團持續杯葛蘇貞昌施政告報總質詢，台北市長柯文哲今天說，「我覺得民進黨是故意的，明明（萊豬）可以解決的，民進黨就是讓國民黨鬧，民進黨是故意讓國家混亂，獲取政治上的利益。」

柯文哲今天赴議會總質詢，無黨籍議員陳政忠質詢萊豬議題，並問秋鬥遊行，民眾黨內部是否意見分歧？柯文哲坦言，立委蔡壁如認為，因美國使用瘦肉精畜牧的比例在下降，基於人道，不應為人的口腹之慾給豬痛苦，應該要零瘦肉精。

但他認為，萊豬應該是源頭管理、明白標示，所以他親自到行政院，就是希望中央應該要讓人民有自由選擇權利，這也是底線。

柯說，要民進黨在壓力下撤回，面子也掛不著，所以他才會親自出席行政院會，給行政院一個台階下，提出源頭管理、明白標示，也是讓人民有自由選擇的權利。

議員追問，所以萊豬議題，柯文哲與蔡壁如意見不一致？柯文哲則說，「我們兩個意見常常不一致，從以前就是這樣。」

另外，陳政忠也質疑，有媒體稱蔡壁如是「葉克膜之母」，蔡壁如附和，這讓柯文哲情何以堪？柯文哲表示，他不是計較這個，不過他認為人家講會加分，但自己講會扣分。

陳政忠說，民眾黨是新政黨大家都相當期待，不過自從立院黨團成立後，民眾黨內部有太多議題意見分歧，柯文哲則表示，政黨內不要怕衝突，但要有解決衝突的機制，在一次又一次的辯論中，終究會找到平衡，與其變成一言堂或黑箱，不如公開透明找到共識，國家進步的過程也會有成本。

柯文哲也說，「吵吵鬧鬧是我們的特色」，他的主張就是一言堂才奇怪，北韓才會一言堂。

至於民眾黨參與秋鬥，是要去表達民進黨政府在萊豬行政上的荒腔走板。

柯文哲也說，很多事情就是大家討論再做，但麻煩就怕11月22日變成挺中天遊行，若政治上被貼標籤，很難溝通清楚。