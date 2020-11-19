數位身分證資安疑慮 政院保證安全

「全世界已有128國使用數位身分證（eID），我國必須跟上國際趨勢。」針對本報提問民間憂數位身分證有資安疑慮的問題，行政院秘書長李孟諺表示，全世界已有多國使用數位身分證，雖然要全面換發，但民眾依舊可以選擇不與自然人憑證嫁接，也會先透過小區域試辦，測試使用效果，以確保資安無虞。

政院保證個資安全

近日民進黨立委洪申翰質疑，國發會在數位身分證系統建置中的角色幾乎缺席，但國發會副主委高仙桂在院會時僅表示，國發會的My Data個資使用都是需要經過個人同意，使用規範也符合《個資法》，即使數位身分證發行後，也只是作為個資使用的載具，無須擔心資安問題。

李孟諺則強調，外界過去可能擔心數位身分證經過儀器掃瞄後，會產生個資外洩的疑慮，目前已經將eID的晶片調整，必須要插卡才會讀取資料，個資不會無意間遭到竊取。另外，數位身分證雖然要全面換發，但開放民眾自行決定是否要綁定自然人憑證，不會全面讓民眾資料上線。

蘇院長要團隊謙卑

他也表示，明年也會從新北、新竹等地進行小規模試辦，到時候歡迎各界指教。李孟諺轉述院長蘇貞昌裁示時特別說，雖然振興券、防疫與非洲豬瘟防範政府有展現成果，但近日一些事件的發生，也讓蘇貞昌提醒各部會要更謙卑，積極進行溝通，從自己做起，這些發言似乎是為近日前發言人丁怡銘的風波有關。

對此也有媒體詢問，目前行政院發言人、新聞傳播處處長職位皆空缺，新人選什麼時候會出來？李孟諺僅表示有在積極物色人選。對於在野黨要求行政院調查發言人小編團隊製作圖卡、懶人包的預算狀況，李孟諺回應說，已經在蒐集資料，到時候會交給立法院審查。

外界相當關注健保費率的問題，原定要出席院會的衛福部長陳時中也臨時由疾管署署長周志浩代替出席。至於健保費是否如外傳將漲至5.17%，李孟諺澄清，目前健保方案並沒有明確方向出爐，會持續向外界徵詢意見。

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