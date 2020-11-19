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行政院：盼找到稱職、精準傳遞行政院政策的發言人

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院前發言人丁怡銘因引發牛肉麵風波請辭，行政院秘書長李孟諺（圖中）兼任政院發言人。記者賴于榛／攝影
行政院前發言人丁怡銘因引發牛肉麵風波請辭，行政院秘書長李孟諺（圖中）兼任政院發言人。記者賴于榛／攝影

行政院前發言人丁怡銘因引發牛肉麵風波請辭，行政院秘書長兼發言人李孟諺今表示，盼找到稱職、精準傳遞行政院政策的發言人。

丁怡銘上周四引發牛肉麵風波，行政院數度啟動滅火程序，除了丁怡銘道歉、訂餐，院長蘇貞昌也向店家數度致歉，並親自帶著丁怡銘二度登門道歉，並下架引發風波的記者會影片等等，最終仍無法平息眾怒，丁周日請請辭獲准，由李孟諺暫代發言人職務；新聞傳播處前處長高遵本周轉赴總統府擔任公共事務室主任，等同行政院對外發言的重要角色都出缺。

李孟諺今表示，行政院正積極物色發言人人選當中，希望能找到稱職、精準傳遞行政院政策的人選。

李孟諺說，目前這兩個人選出缺，政院希望能找到好的人才作為行政院跟媒體與外界的溝通管道與橋樑，一有適當人選一定會跟大家報告。

國民黨立委李德維周一曾在立法院要求行政院統計，並公布相關由行政院製作的政策說明等圖卡。李孟諺今表示，預計一兩周內完成政策說明、假訊息澄清等圖卡統計，提供給立委參考。

行政院 李孟諺 丁怡銘

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