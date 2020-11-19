美議員提議邀蔡英文訪華府 外交部：目前沒規劃

美國共和黨籍參議員杜美18日在「挑戰時期下的美台夥伴關係」線上研討會上表示，美方應多方面深化與台灣關係，包含洽簽自由貿易協定（FTA）、建立政府高層常態性往來、邀蔡英文總統訪問華府；外交部今天表示，目前沒有安排蔡總統訪問華府的規劃，未來我國政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，對於杜美的友台發言，外交部對他對於台灣的友好情誼和支持表達感謝，台美經貿關係一向緊密，未來政府各相關部會將持續互相配合，積極推動各項能讓台灣與國際接軌的經貿政策，累積台美貿易協議的正面動能，外交部也會持續掌握美國國會對此議題的討論。

至於邀請蔡英文訪問華府，歐江安表示，強化台美兩國各層級及各領域的互動與交流，一向是台美雙方長期共同努力的目標，不過外交部目前沒有安排蔡總統訪問華府的規劃，未來政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。