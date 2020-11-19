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政院接連挨轟 蘇貞昌喊自我檢討：請隨時給予指正指教

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院近日因為萊豬政策、小編製圖、牛肉麵風波接連挨轟，行政院前發言人丁怡銘也因引發牛肉麵爭議後請辭。行政院長蘇貞昌今在院會中針對最近的事件指出，會深切檢討、謙卑，任何不夠不好，請部會同仁與各界隨時給予指正、指教，他也會自我檢討。

行政院秘書長兼任發言人李孟諺今轉述，蘇貞昌在院會最後指出，2019年1月14日承擔重擔至今，感謝所有同仁一起努力，當時上任第一天就到桃園機場要求對於要求對亞洲各國中國等鄰近地區，入境手提行李百分之百檢查，防疫非洲豬瘟，只剩台灣跟日本還能守住成果，而且台灣是往來最頻繁也最近的國家；如今新冠肺炎疫情，因為國人全力支持，同舟一命，中央地方一起努力，已經有220天的零確診，世界各國爆發第二波疫情，我國還能挺住。

蘇貞昌也說，因應疫情影響經濟，前陣子行政院發行三倍券，這部分雖然有不同意見跟挑戰，但也看到三倍券幾乎是2300萬人已經參與，讓台灣內需大大拓展，零售業、餐飲業把貨業七、八、九月業績甚至比去年同期好，可以看出各部會的努力、中央地方共同合作帶來的成果。

防疫、振興陸續有成效，但蘇貞昌說，也有值得檢討的地方，有錯要認、有過要改，尤其要從自身自省做起，不能因為有成就就驕傲，更應該要謙卑、聽取不同意，跟土地上所有的人不分朝野政黨、不分中央地方、不分意見不同，都應該要凝聚各界力量，因為大家是同一個國家，同樣要守住這塊土地一起努力。

蘇貞昌說，過程中確實因為誤會攻擊一而再受傷，但還是要拚命站起來，因為大家有要共同守護的事物，一定要繼續堅持，才能跟不能切割的人一起守住這塊土地這個國家，才能福國利民。

對於最近的事件，蘇貞昌表達深切檢討、謙卑，任何不夠、不好，請部會同仁與各界隨時給予指正、指教，他也會自我檢討。

蘇貞昌 行政院 疫情

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