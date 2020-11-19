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30年來最大規模！ 秋鬥遊行周日登場 3隻小豬將現身

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「秋鬥」遊行上午在凱道舉辦誓師記者會。記者林澔一／攝影
「秋鬥」遊行上午在凱道舉辦誓師記者會。記者林澔一／攝影

秋鬥遊行將於周日下午登場，將從凱道誓師出發，行經立法院抵達民進黨黨部，今年秋鬥以西遊記「赴西天取經」為主題，集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體、破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標，當天也會有真正的「三隻小豬」現身。今年也預計是秋鬥舉辦30年以來的最大規模。

秋鬥團體今在凱道舉行誓師記者會，高喊蔡英文總統撤回行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責。秋鬥總召黃德北也公佈2020秋鬥年度代表字「毒」。

他表示，今年全球遭遇新冠肺炎疫情，台灣防疫相對有成，蔡英文總統卻宣布開放毒豬進口，反出賣百姓健康，尤其民進黨主政以來，不但是毒爐渣、毒空汙、毒廢棄物蔓延中南部，嚴重毒害環境，民進黨更延續過去國民黨威權的黨國統治，變成新綠色黨國，毒害土地、毒害家園、毒害言論自由。

針對秋鬥被視為蔡英文總統連任後第一場大型抗議活動，黃德北說，到今天為止，秋鬥主辦方沒有接獲政府部門的聯繫與協商，卻聽聞有政府部門打電話到消基會關切，希望消基會不要上街，顯見蔡政府仍不願面對社會矛盾，而是想壓制運動發展，秋鬥主辦方對此感到憤怒。

秋鬥總指揮林子文表示，遊行將以西遊記赴西天取經為主題，途經立法院遭遇民進黨立委吳思瑤、賴品妤、伍麗華、黃國書、范雲等8名反對校園禁萊豬入法的「立委妖怪」，在行政院則遇到蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲3名「毒魔王」，參與民眾將一路斬妖除魔，抵達終點民進黨部將發現西天已到，還是得吞瘦肉精，並一起舉起「毒」字牌，喊話人民不會臣服有毒的政府，反抗不會結束。

林子文說，早期秋鬥關注的是勞動權益，2009年秋鬥再起時則注入工運以外的諸多社會議題，包括環境、反迫遷等，今年的秋鬥則定調為公民抵抗的社會運動，是公民抵抗的開始，唯有全民站出來反抗，才能與一黨獨大的政治結構相抗衡，人民才是制衡施政偏頗的力量。

2020秋鬥遊行將有3大隊伍，議題涵蓋食安、勞工、土地、言論自由及環保。對於國民黨、台灣民眾黨也將加入遊行隊伍，秋鬥發言人李建誠重申，當天只會讓團體代表上台聲援，政黨人士將不會上台發言。

由於今天秋鬥主辦單位點名消基會遭政府部門關切，消基會董事長黃怡騰解釋是「誤會」，他說，消基會不受政府指揮，因消基會已經發動拒吃萊克多巴胺等活動，所以沒有參與籌備秋鬥，但基於反對萊豬進口的立場與秋鬥訴求一致，因此周日會到場聲援。

周日的秋鬥遊行，將有真正的小豬現身。記者葉冠妤／攝影
周日的秋鬥遊行，將有真正的小豬現身。記者葉冠妤／攝影
秋鬥遊行將於周日下午登場集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體、破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標。今舉辦誓師記者會，並公布2020年秋鬥年度代表字「毒」。記者葉冠妤／攝影
秋鬥遊行將於周日下午登場集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體、破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標。今舉辦誓師記者會，並公布2020年秋鬥年度代表字「毒」。記者葉冠妤／攝影

秋鬥 消基會 民進黨

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