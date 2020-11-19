民團籲以外交管道反對福島廢水入海 外交部：如實轉達

日本擬將福島核電廠廢水排入大海，民間團體今天到外交部外抗議，呼籲台灣政府應經由正式外交管道表達反對；外交部今天表示，根據外交部掌握的訊息，日方目前仍在研議階段，尚未做出最終決定，外交部已收下團體陳情函，會將今天我國民間團體的陳情內容，透過我駐日本代表處，如實轉達給日本政府，並要求日方審慎評估，儘速與我方分享研議結果。

外交部發言人歐江安表示，外交部很關心這個案子，因涉及海洋環境、生態保育、國人健康安全等面向，外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會已向日方表達關切，請日方務必重視我國權益，並依據2014年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，儘早將這個案子研議結果及處理方式通知我方。

外交部表示，已經收下陳情函，會將團體的陳情內容透過我駐日本代表處，如實轉達給日本政府，並要求日方審慎評估，儘速與我方分享研議結果。