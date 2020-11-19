與民進黨政黨支持將黃金交叉 江啟臣：我們知民心在哪

蔡政府執政以來施政屢傳爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，民進黨的惡、霸、離民意愈來愈遠這些事，民調看得出來；黨內最新民調，兩黨支持度已非常接近，國民黨這半年支持度往上，與民進黨接近黃金交叉，「我們知道民心在哪裡」。

江啟臣今早受訪時表示，民進黨從街頭出來，難道不知道民意與人民想法？難道會以為民眾想吃萊豬？當然不會，他相信民進黨也應該知道這個民意趨勢，否則民進黨中央看民進黨立委在最近幾件爭議事件上有沒有講話大概就知道。

江啟臣也指出，有感受不少媒體對國民黨不友善，感覺像是不能加入RECP，或是開放萊豬等事情，政府做不好都是國民黨的問題，都是國民黨的問題，把前總統馬英九拉出來，到底誰在執政？大部分媒體是在監督執政黨還是在野黨？

「我有體力，但害怕媒體力」，江啟臣說，若說政權剛輪替扯國民黨就算了，現在是已經連任快一年，還在說是國民黨的問題；他從國民黨在野就慢慢有感受，從2018年至今愈來愈強烈，所以擔任黨主席後設法強化自媒體與社群傳播力。

江啟臣也批評，民進黨政府花國家資源買廣告、養小編，蔡政府第一任四年內，政府光媒體標案就花113億元，77%是民進黨中央與地方政府支出，得標第一名的就是傳說要取代中天的公廣集團，拿人民納稅錢買廣告，養小編攻擊在野黨。

江啟臣說，很多民眾不知道政府拿多少人民資源在做這些事情，更離譜的是這些資訊內容到底多少為真，有多少是過度包裝；政府用這些資源大量購買廣告，如果內容推廣或推播政府公共政策就算了，有些卻是用在攻擊在野黨與批評的人。