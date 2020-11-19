是否爭取黨主席連任？江啟臣：若覺得我中繼投的不錯「快加入國民黨」

國民黨主席預計明年7月底改選，黨內有志挑戰者已動作頻頻。現任主席江啟臣上午受訪談到是否爭取連任，表示他是補選黨主席，只是這一局（這屆主席）的中繼投手，中繼投完、投好，若大家覺得他投的不錯，就趕快來加入國民黨。

江啟臣說，他中繼還沒有投完，現在就是把這一局好好投完，如果最後能贏球賽最好，就算不能贏這場球賽，至少不能再失分。至於是否爭取連任當下一屆黨主席先發投手，江表示，教練就是老百姓、黨員，這部分由黨員自己來決定。

對於黨內群雄並起，江啟臣指出，他是丐幫幫主，這麼多人要爭著來當，只要對黨好的事情，都沒有必要負面看待；任何人對黨內選舉有興趣他都尊重，黨員也會有自己的選擇，最重要的是黨員都希望看到國民黨愈來愈好、愈來愈團結。

近日傳出黨內對於明年黨主席選舉已開始選邊站，江啟臣說，作為黨主席，尊重黨內所有黨員與各方人士大家自己的看法跟選擇，這才叫黨內民主；如果大家都覺得說國民黨的未來會更好，這是一件好事。

江啟臣表示，國民黨現在最重要的事情應該是要內部團結，共同面對當前一黨獨大的民進黨政府，把最大在野黨角色扮演好，甚至凝聚所有反對這種一黨獨大做法的聲音，不管是不是國民黨的人，尤其是人民，要讓民進黨知道民主不能這樣。

江啟臣也提到，國民黨內不團結這件事長期遭到詬病，也因國民黨不團結，在地方選舉非常吃力；國民黨的團結要靠制度，不管誰在主席位置，黨中央要做的事情就是確立制度，把過去未建立或未落實的制度落實或修正為可落實。

江啟臣認為，國民黨的人要重新確立一個觀念，那就是國民黨已經不是家大業大，將來的黨產是政策與人才；黨內民主絕對是國民黨要走的方向，從過去到現在也一直設法落實，往黨內民主的方向走。