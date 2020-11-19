時力：未來會以相同標準監督其他新聞台換照審查

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天審查中天新聞台換照申請案，決議對中天新聞台做出不予換照處分。時代力量在臉書發出聲明表示，對於新聞專業意理的堅持，創造多元環境的訴求，一直以來不曾改過，此次中天新聞台換照審查，NCC所展現獨立機關的精神，應予以肯定與敬佩；未來時力會繼續堅守「媒體是社會公器，為人民服務」立場，以專業意理、相同標準來監督其他新聞台的換照審查。

時力指出，台灣自解嚴之後，媒體開放並未達到如預期般建立多元文化，反而形成所謂媒體亂象，惡性競爭的結果，讓財團介入媒體經營，在所有權干預妨礙經營權的情況下，加上中國資金挹注特定財團，媒體的專業自主蕩然無存。

時力表示，以中天新聞台為例，自創台以來各種荒腔走板的表現，國人應該記憶猶新；不僅附負擔條款遲遲不履行，2019年總統大選時為特定候選人服務，集團董事長蔡衍明恣意指揮主管決定報導內容，更是一次次的激怒台灣人民，因此能認同此次NCC所做之決議。