快訊

F-16失事 空軍：20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

國民黨電商中心成立24小時 營業額破15萬

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨昨天成立電商中心，24小時營業額破15萬。圖／國民黨提供
國民黨昨天成立電商中心，24小時營業額破15萬。圖／國民黨提供

國民黨17日成立電商中心，Line商城推出24小時營業額即突破15萬元。國民黨青年部主任兼電商中心執行長陳冠安表示，粉絲一夜增加3000人，數量成長多達22%，「ROC Forever」系列商品更是湧入上百筆訂單，顯示藍營支持者對國民黨的熱情與支持。

陳冠安表示，國民黨雖然在今年遭逢重大政治挫折，在支持者不離不棄的陪伴下，已經度過最黑暗的時刻。如同主席江啟臣所說，這不是募款，而是募集人心，因此買氣就是人氣，從營銷的火熱程度來看，顯示國民黨的人氣相當旺，如果從目前的銷售成績來看，月營業額可望達到300萬、年營業額則為3000萬。

不過陳冠安也指出，數字都不是重點，重要的是黨與支持者的連結，透過電商平台來聯繫，就如同小額捐款一樣，最難能可貴的是支持者的心意，因此黨絕對不能辜負每一位支持者在艱難時刻的相助，所有的材質與細節，甚至是包裝和標籤，都非常用心的投入，希望讓每一位支持者都穿上之後都能感到驕傲，願意打卡上傳到社群媒體，成為最亮眼的行銷員。

陳冠安表示，目前每份訂單的平均消費在1000元左右，因此一天就到15萬其實是很驚人的數字，因此青年部決定，從電商中心成立到黨慶前的訂單，將會抽出100位幸運兒，致贈絕版小禮品，以表達對這些率先相助的夥伴們一點感謝之情。

陳冠安也說，目前電商中心還在試營運階段，未來除新產品開發外，也會逐步開放海外物流寄送的服務，希望讓海外的同志們也能訂購，與黨同在。

電商 國民黨

相關新聞

柯文哲砲打萊豬找回熱度 再和侯友宜上演耶誕大戰

台北市長柯文哲因為萊豬、萊牛事件「撿到槍」，不僅導致行政院長蘇貞昌子弟兵丁怡銘辭官，民眾黨也在立法院助攻狂打行政院6人小編，大大拉抬了柯原本長期低迷的聲勢；加上台北市政府今年打破往年「新北辦耶誕城、台北辦跨年晚會」默契，宣示也要舉辦一系列耶誕節活動直到跨年，把觀光能量最大化，此舉被外界視為與新北市長侯友宜互拚2024，頗有提前較勁的意味。

看美中台三方關係 游錫堃仍主張台美建交

美國選舉餘波蕩漾，台美中三者關係如何變化備受關注。立法院長游錫堃今赴中山大學演講，分析台灣處於兩強之間的風險與機會，他認...

助理賣大麻遭逮 王定宇道歉：識人不明立即開除

民進黨立委王定宇助理今天傳出涉嫌販賣大麻遭台中警方逮捕，全案進入司法偵訊。王定宇稍早臉書留言表示，若該助理涉及大麻案件屬...

國民黨再訂黨公職募款責任額 未繳者停權處分

國民黨中常會今天下午通過黨公職人員年度募款責任額辦法修正案，下修部分非直轄市縣市長、縣市議長、副議長的募款責任額度。修正...

民進黨中常會討論馬祖 蔡英文：不放棄任何一位支持者

民進黨中常會今天邀請連江縣黨部主委李問以「群島家園，同舟共濟：民進黨的最後一塊拼圖」為題進行專題報告，分享連江縣黨部籌備...

「沒有絕對不會離開的支持者」蔡英文勉勵同志沉著應對

政府開放美豬牛、NCC針對中天新聞台不予續照引發爭議，民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，未來幾個月事情應該滿多的，也面臨...

環球時報點名「台獨頑固分子」 民進黨籲國人勿上當

被視為中共官媒的環球時報，日前撰文點名行政院長蘇貞昌為首的上百位人士為「台獨頑固分子」。民進黨今天表示，這種言語恫嚇的方...

院長室外30秒茶水間是哽圖中央廚房？行政院否認

行政院哏圖風暴延燒，國民黨立委洪孟楷昨指稱，行政院有網軍的中央廚房，且小編群的辦公室，就在離院長室走路30秒距離的茶水間...

國民黨南市議員組成「被查水表聯盟」 轟蘇貞昌下台

國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、蔡育輝、李中岑組成「被查水表聯盟」，今天在議會質詢質疑行政院長蘇貞昌利用行政資源追殺不同...

訓練八百壯士的德軍將領二戰後被俘 蔣中正重情重義下令援救

抗日戰爭爆發前，中華民國曾有德國軍事顧問協助訓練軍隊，其中一位法肯豪森（Alexander von Falkenhausen）可能是最受蔣中正總統重視的德軍將領，戰後法肯豪森被盟軍俘獲，蔣中正下令政府救援，法肯豪森後來仍在比利時受審，又有一位中國女子錢秀玲作證法肯豪森秘密協助援助抗德人士，比利時法院對法肯豪森判刑後，將法肯豪森送回西德，西德政府特赦法肯豪森。

國家永續發展委員會近兩年沒開 政院急拍板明天開會

行政院先前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會日前也遭爆近兩年沒開會，立法院衛環委員會今天審查環保署明年公...

政院茶水間是小編中央廚房？ 陳其邁：不曉得此事

國民黨立委洪孟楷質疑行政院長辦公室旁的一間茶水間是行政院網軍的「中央廚房」，曾任行政院副院長的高雄市長陳其邁表示，副院長...

熱門新聞

七位委員全數通過！NCC決定：中天新聞台不予換照

12月起強制戴口罩場所名單出爐 餐廳不用、室內泳池記得戴

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

中天新聞不予換照 韓國瑜：7矮人摧毀新聞自由捧白雪公主

空軍接連出事 飛官憶台海危機：上面總是問還有沒有人

F-16戰機失事 前空軍官校長張延廷：機械因素很高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。