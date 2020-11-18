國民黨電商中心成立24小時 營業額破15萬

國民黨17日成立電商中心，Line商城推出24小時營業額即突破15萬元。國民黨青年部主任兼電商中心執行長陳冠安表示，粉絲一夜增加3000人，數量成長多達22%，「ROC Forever」系列商品更是湧入上百筆訂單，顯示藍營支持者對國民黨的熱情與支持。

陳冠安表示，國民黨雖然在今年遭逢重大政治挫折，在支持者不離不棄的陪伴下，已經度過最黑暗的時刻。如同主席江啟臣所說，這不是募款，而是募集人心，因此買氣就是人氣，從營銷的火熱程度來看，顯示國民黨的人氣相當旺，如果從目前的銷售成績來看，月營業額可望達到300萬、年營業額則為3000萬。

不過陳冠安也指出，數字都不是重點，重要的是黨與支持者的連結，透過電商平台來聯繫，就如同小額捐款一樣，最難能可貴的是支持者的心意，因此黨絕對不能辜負每一位支持者在艱難時刻的相助，所有的材質與細節，甚至是包裝和標籤，都非常用心的投入，希望讓每一位支持者都穿上之後都能感到驕傲，願意打卡上傳到社群媒體，成為最亮眼的行銷員。

陳冠安表示，目前每份訂單的平均消費在1000元左右，因此一天就到15萬其實是很驚人的數字，因此青年部決定，從電商中心成立到黨慶前的訂單，將會抽出100位幸運兒，致贈絕版小禮品，以表達對這些率先相助的夥伴們一點感謝之情。

陳冠安也說，目前電商中心還在試營運階段，未來除新產品開發外，也會逐步開放海外物流寄送的服務，希望讓海外的同志們也能訂購，與黨同在。