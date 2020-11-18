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看美中台三方關係 游錫堃仍主張台美建交

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
立法院長游錫堃赴中山大學演說，對於台美未來建交，仍樂觀以待。記者王昭月／攝影
立法院長游錫堃赴中山大學演說，對於台美未來建交，仍樂觀以待。記者王昭月／攝影

美國選舉餘波蕩漾，台美中三者關係如何變化備受關注。立法院長游錫堃今赴中山大學演講，分析台灣處於兩強之間的風險與機會，他認為台灣立於印太戰略核心地位，面對大陸不不必挑釁，但一定要自立自強，十年前即倡議台美建交的他，仍堅定認為指日可期。

游錫堃告訴中山大學師生，國際情勢瞬息萬變，除看檯面現象，更應了解背後本質，能掌握國際局勢演變。以「西灣夕照」為例，觀賞夕照時會看到海浪，這是「現象」，但海浪無論如何拍打都不會影響底下海流的方向，這就是「本質」。

游表示，大陸霸權崛起是既成事實，且陸方從未放棄併吞台灣念頭。台灣在地理上位居印太戰略核心，不管南海、台海、東海戰爭，都無法迴避大陸牽動的影響，因此台灣的機會點，是美國民意及朝野兩黨的支持，而今年三月間美國眾議院以四一五票比零通過「台北法案」，去年年台美建交成為熱門議題；小川普今年四月也表明支持承認台灣，在在都對台灣相對有利。

他說，美中二強對立的「本質」，在於是政治價值觀的衝突，民主與專制很難共存，過去美國也曾幫忙中國大陸，但後來覺醒，除非大陸走向民主開放，否則衝突難免，居於美中之間的台灣也不必挑釁，只須自立自強，自助而後人助。

十年前曾倡議台美建交的游錫堃，至今依然堅守主張，他說，美國為何不敢與台灣建交，是唯恐大陸會損害台灣的利益而有所衡量，不過若是南海或台海情勢生變，台美建交並非不可能。至於美國總統選舉，川普開票結果雖不盡理想，但他相信主張多邊關係的拜登，應也會延續川普對台關係的路子，台美建交只是時間上的問題。

游錫堃 台美關係 中山大學

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