國民黨再訂黨公職募款責任額 未繳者停權處分

國民黨中常會今天下午通過黨公職人員年度募款責任額辦法修正案，下修部分非直轄市縣市長、縣市議長、副議長的募款責任額度。修正後的辦法自明年元旦起實施，國民黨統計，若中央與地方黨公職人員依照修正後辦法繳交募款責任額，一年可替黨部挹注1億2千萬元收入。

修正後的黨公職人員募款責任額實施辦法，明定黨公職人員每年度募款責任額於當年1月1日起報繳，至12月31日截止。逾期未繳納年度募款金者，由組發會會同行政管理委員會送考核紀律委員會議處，並得先予停止黨權，於繳付募款責任金後，再予恢復黨權。

組發會主委李哲華受表示，若黨公職未繳清歷年責任額度，不能參選黨職，以及參與黨內中央及地方的公職候選人提名。

修正後的辦法調降部分非直轄市縣市長、地方正副議長、議員、鄉鎮市長及代表會正副主席等黨公職人員募款責任額，依照各地工商企業發展狀況，各地調降幅度不一。

6都市長募款額維持200萬，但6都市議會正副議長募款額度下修，議長由現行100萬元降為50萬元，副議長由50萬元降為25萬元；6都市議員募款額度則維持10萬。另外，全國黨代表也納入募款責任範圍，每人每年額度1萬元，但學生黨代表可豁免。

至於中央黨公職部分，中央黨務主管仍維持黨主席每年募款額度1000萬、副主席200萬、中常委50萬、中央委員10萬、立委30萬的規定。義務副秘書長、義務副執行長、中評委主席團主席、中評委和中央黨務顧問為榮譽職，鼓勵募款額度為每年5萬至20萬。