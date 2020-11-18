中天無法換照 藍營青世代齊聲批：逆我者亡

中天新聞台換照遭否決，各界關注，國民黨青世代人士也紛紛發表評論。北市議員李柏毅今表示，「這個政府難道不是侵害人民的言論自由，透過法律手段，寒蟬效應四起，人民不敢說、媒體不敢問、政敵不敢罵，因為順我者生逆我者亡，比東廠還要東廠。」

李柏毅表示，中天撤照，證明總統蔡英文、行政院長蘇貞昌聯手打擊任何批評她的聲音，新聞自由何在？言論自由何在？丁發言人可以開記者會說假消息，院長卻能說這是年輕人的失誤；選舉時期數位長輩轉發新聞，卻被政府用社維法約談一百多件，但最後真正有疑慮的僅僅七件。

國民黨青年部副主任詹為元表示，我相信媒體有立場又偏頗的，不只中天一家，三民自講了這麼久了，當初國民黨政府也沒動過它們，就是尊重媒體的監督權與自主權。或許很多人正為中天關台拍手叫好，但捫心自問，將這樣的標準一體適用到其他媒體，民眾能接受嗎。

「我雖不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」詹為元說，這句話體現了民主自由的根本價值，也是我國引以為傲的基本核心理念。現在民進黨政府明明就在做箝制言論自由的事情，結果令人質疑。

前國民黨青年團團長田方倫表示，國家通訊傳播委員會主委陳耀祥今天在記者會說「中天違規紀錄非常嚴重，遭開罰1153萬元高居新聞台之冠， 2017年後自律機制失靈。」很顯然就是針對性的處理，NCC沒有能力去公平處理，讓政府的政策與法規公平地審視所有新聞台，「若以同樣的標準，難道其他家的新聞業者都沒有問題嗎？」

田方倫說，站出來守護的不僅僅是新聞自由，而是政府對於新聞自由律定的標準，當標準是如此的浮動且不一致，人民該如何繼續相信這個政府。請NCC做一個值得讓人民信任的獨立機關，主委不需要害怕院長而辭職、委員不需要拍院長馬屁的一個獨立機關。