中天新聞將關台 國民黨發言人江怡臻：台灣將走向對立
國家通訊傳播委員會（NCC）今日在委員會否決中天新聞台的換照申請，全民關注，國民黨發言人江怡臻表示，成熟民主的國家應該要容納多元聲音，若沒有監督與制衡，民主自由將被限縮，這次中天新聞台被關掉象徵著台灣原本的多元文化逐漸喪失，恐使台灣更加對立。
江怡臻議員表示，台灣媒體自由度一向名列世界前茅，如今蔡政府加強管制手段，可能造成我國媒體自由度的減損。此外，NCC直接不予換照，做出限制媒體運作的行政處分，完全阻絕該媒體參與社會運作，顯然不符合比例原則。
江怡臻指出，一個成熟的民主國家應該要容許多元的聲音，缺乏制衡跟監督，只會讓台灣所享受的民主自由越來越侷限，在多元並陳的社會裡，政府不該壓制不同立場的言論，一個電視台被關，正式象徵著多元已經逐步喪失，台灣將走向一個更加極化、對立的社會氛圍，將不利於台灣整體利益。
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