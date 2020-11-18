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民進黨中常會討論馬祖 蔡英文：不放棄任何一位支持者

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
總統蔡英文。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

民進黨中常會今天邀請連江縣黨部主委李問以「群島家園，同舟共濟：民進黨的最後一塊拼圖」為題進行專題報告，分享連江縣黨部籌備與經營的經驗，並聚焦於爭取馬祖建設及打擊中國抽砂船。李問也在報告中強調，澎湖、金門、馬祖水域抽砂船的問題很嚴重，目前已經受到行政院、立法院高度重視，必須透過修法、加強海巡能量等方式，嚇阻抽砂船侵犯我國海域。兩岸共同執法與我方加強嚇阻，必須雙管齊下，才能避免影響漁民生計、觀光資源並維護海底纜線設施安全。

李問表示，馬祖黨部因為剛起步，各方面扮演「創新基地」的角色。除了在文宣和活動方面發揮創意，更以新的政策論述爭取支持。為了加強民進黨的離島論述，李問題出「群島家園」的觀念，即強調「台澎金馬」是生命共同體，所以「台澎金馬，寸土不讓」，共同守護民主、自由、和平與繁榮。

蔡英文聽取報告後表示，今年5月20日，她再次接任黨主席後，核定成立「連江縣黨部籌備委員會」，在馬祖創設黨部，完成民進黨全國地方黨部的「最後一塊拼圖」。她始終堅持，民進黨絕對不能放棄爭取任何一位民眾的支持，而做好馬祖的硬體建設以及軟體的文化傳承，是一直以來重要的目標。相信民進黨年輕力量的投入，也會帶來馬祖向前推進的驚奇。

蔡英文說，未來，民進黨會讓馬祖成為在閩江口實踐民主價值的燈塔。民進黨也會以最大的熱忱，服務馬祖鄉親，持續提升馬祖鄉親的權益。像李問這樣有熱忱的年輕人，願意蹲下來誠懇用心經營黨部，不只對政黨形象有所提升，年輕世代的創新作為也能為民進黨帶來新的生命力。

蔡英文說，今年以來，共有12756位35歲以下的年輕朋友申請加入民進黨，民進黨要如何回應年輕人的期待、如何持續鼓勵年輕的力量投入公共事務、參與黨務工作，這個功課要請黨部相關部門認真想想，現有機制是不是有什麼需要調整的地方，再請中常委們共同來協助促成。

民進黨 馬祖 蔡英文

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