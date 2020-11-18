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「沒有絕對不會離開的支持者」蔡英文勉勵同志沉著應對

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文在中常會表示，未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局，所以民進黨同志要「沉著應對」。 圖／中央社資料照
民進黨主席蔡英文在中常會表示，未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局，所以民進黨同志要「沉著應對」。 圖／中央社資料照

政府開放美豬牛、NCC針對中天新聞台不予續照引發爭議，民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局，所以民進黨同志要「沉著應對」，對於整體執政推動要有信心，也請各位常委，多跟支持者與基層溝通，讓大家瞭解政府做了哪些決定以及目標和想法。她也強調，民主社會沒有絕對不會離開的支持者。

蔡英文表示，整體而言，可以告訴支持者：第一，台灣現在的經濟局勢確實不錯，經濟成長率、投資狀況，甚至股市，整體經濟信心度是很好的，包括外商對台灣未來三年的經濟成長和發展，都有相當高的信心，台灣的經濟，在很長一段時間，少有這種讓人感到有信心的情況，「我們還是持續去強化經濟體質，雖然有疫情和很多國際情勢變化，我們還會讓台灣競爭力持續強化。我們也預計未來三年，台灣經濟發展都會穩定成長，有時會表現特別好、超出預期，但是有時也會有一些亂流，但整體情勢應該會穩定往前走。」

第二，台灣因為防疫成功，還有民主的機制，在防疫的過程中發揮很大的功能，台灣現在已經變成國際上的標竿，也就是民主可以讓疫情的防治具有效益，也讓台灣在國際形象、地位上確實提升不少，國民信心度也因此增強。

蔡英文提到，「雖然近來有很多不同政治事件在衝擊我們，但是台灣人對防疫成功與經濟發展上是肯定政府，我們有兩個不錯的基礎，但後面接踵而來的，不論是內部、外部挑戰其實不少，雖然我們有817萬張選票的支持，但是民主社會沒有絕對不會離開的支持者。因此，我們在處理很多問題的時候要沈著面對，同時也要對支持者保持溝通狀態，讓他們有信心，也讓他們理解。」

蔡英文也向行政院、各部會以及立院黨團表示，大家都辛苦了，也希望常委多給執政團隊加油，大家一起繼續加油。

蔡英文 民進黨 美豬 中天新聞

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