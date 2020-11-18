聽新聞
test
0:00 / 0:00
環球時報點名「台獨頑固分子」 民進黨籲國人勿上當
被視為中共官媒的環球時報，日前撰文點名行政院長蘇貞昌為首的上百位人士為「台獨頑固分子」。民進黨今天表示，這種言語恫嚇的方式，是標準的「認知戰」，意圖破壞台灣內部安定，讓民眾產生自我審查和恐懼。
民進黨表示，中共種種作為與台灣主流民意背道而馳，根據陸委會民調，八成以上的台灣民眾不認同中國堅持「一個中國原則」的「九二共識」和「反對台獨」等立場；中共透過香港的喉舌媒體放話，擬定「台獨罪犯」名單已非第一次，目的就是刻意操作，製造民眾心理恐懼，引起恐慌。
民進黨呼籲國人，不要陷入中共設下的陷阱，同時，中共一再對台做出各種非理性、非和平的恐嚇言論與行徑，不僅不尊重我國政府與人民尊嚴，更會讓台灣主流民意對中國更加厭惡、反感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言