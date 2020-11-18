環球時報點名「台獨頑固分子」 民進黨籲國人勿上當

被視為中共官媒的環球時報，日前撰文點名行政院長蘇貞昌為首的上百位人士為「台獨頑固分子」。民進黨今天表示，這種言語恫嚇的方式，是標準的「認知戰」，意圖破壞台灣內部安定，讓民眾產生自我審查和恐懼。

民進黨表示，中共種種作為與台灣主流民意背道而馳，根據陸委會民調，八成以上的台灣民眾不認同中國堅持「一個中國原則」的「九二共識」和「反對台獨」等立場；中共透過香港的喉舌媒體放話，擬定「台獨罪犯」名單已非第一次，目的就是刻意操作，製造民眾心理恐懼，引起恐慌。

民進黨呼籲國人，不要陷入中共設下的陷阱，同時，中共一再對台做出各種非理性、非和平的恐嚇言論與行徑，不僅不尊重我國政府與人民尊嚴，更會讓台灣主流民意對中國更加厭惡、反感。