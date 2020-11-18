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中天不予換照 行政院呼籲社會尊重NCC獨立行使職權

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
中天換照失敗，行政院呼籲社會尊重通傳會獨立行使職權。本報資料照片
中天換照失敗，行政院呼籲社會尊重通傳會獨立行使職權。本報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）今審查中天新聞台換照申請案，七位委員全體支持「不予換照」的處分。行政院表示尊重通傳會獨立行使職權，也呼籲社會尊重。

中天新聞台換照失敗，NCC主委陳耀祥今表示，理由包含屢次違規、2018年評鑑後內控與自律失靈、新聞製播遭受不當干擾，以及未能具體說明改善可能性等等。

由於行政院長蘇貞昌曾被指是中天關台的幕後黑手，各界也關注蘇貞昌反應，但蘇貞昌臨時取消行程，未受訪表態，而是透過發言人系統回應。

行政院秘書長李孟諺強調，通傳會是獨立機關，委員都是經過立法院審查投票同意的專家學者。對於通傳會本於專業，依法所做決議，行政院表示尊重，也呼籲社會尊重通傳會獨立行使職權。

中天新聞 NCC 行政院

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