聽新聞
test
0:00 / 0:00
中天不予換照 行政院呼籲社會尊重NCC獨立行使職權
國家通訊傳播委員會（NCC）今審查中天新聞台換照申請案，七位委員全體支持「不予換照」的處分。行政院表示尊重通傳會獨立行使職權，也呼籲社會尊重。
中天新聞台換照失敗，NCC主委陳耀祥今表示，理由包含屢次違規、2018年評鑑後內控與自律失靈、新聞製播遭受不當干擾，以及未能具體說明改善可能性等等。
由於行政院長蘇貞昌曾被指是中天關台的幕後黑手，各界也關注蘇貞昌反應，但蘇貞昌臨時取消行程，未受訪表態，而是透過發言人系統回應。
行政院秘書長李孟諺強調，通傳會是獨立機關，委員都是經過立法院審查投票同意的專家學者。對於通傳會本於專業，依法所做決議，行政院表示尊重，也呼籲社會尊重通傳會獨立行使職權。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言