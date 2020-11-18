院長室外30秒茶水間是哽圖中央廚房？行政院否認

行政院哏圖風暴延燒，國民黨立委洪孟楷昨指稱，行政院有網軍的中央廚房，且小編群的辦公室，就在離院長室走路30秒距離的茶水間，質疑院長蘇貞昌根本可以直接下指導棋。行政院今否認此事，並說沒有中央廚房、沒有網軍，當然沒有藍委無中生有指稱的地點位置。

行政院指出，新媒體小組是2014年行政院江宜樺前院長時開始設立的任務編組，主要針對網路社群、新媒體蒐集議題、加強媒體文宣等，一方面快速掌握民意，一方面也傳播正確訊息，團隊主要編制在行政院發言人室下，主要區分為社群小組與影片小組，平時負責的工作，針對蘇貞昌發言、政策及行政院各部會政令進行宣傳製作跟影片剪輯。

行政院表示，小組成員們大略分工，分為腳本發想、影像拍攝及內容發佈三大塊，若有需要都可隨時相互支援，並兼辦許多政院公務。

政院人士指出，外界拿出院長蘇貞昌臉書曾貼出的小編工作圖卡質疑，但那個只是在開會的小會議室順手拍到的照片，並非小編辦公室。