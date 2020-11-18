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直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

國民黨：蔡英文關新聞台 寒蟬效應讓台灣新聞自由倒退

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

針對國家通訊傳播委員會（NCC）決議中天新聞台換照案不予續照，國民黨強調，審查結果坐實了社會對於當權者政治力干預新聞自由的質疑，也讓蔡英文總統任內關掉新聞台；主席江啟臣表示，他擔憂此決定恐形成寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由，限縮言論自由的空間，導致台灣新聞自由嚴重倒退。

主席江啟臣表示，NCC應該說明無法換照的理由為何，否則難以說服國人這樣的決議沒有政治力的介入，現在更擔憂NCC的決定將引發寒蟬效應，強烈衝擊國內新聞環境的自由。有線電視新聞台頻譜安排應該考量國內輿論的衡平，全民拒絕政治光譜單一化。

國民黨強調，台灣充分尊重新聞報導自由的媒體環境得來不易，媒體的監督力量也讓台灣民主能朝向更公開、透明的發展進程，但中天新聞台換照過程，各界對於當權者為了排除異己聲音、介入NCC審查的質疑不少，讓NCC的公正、客觀性備受批評，尤其聽證會的過程，NCC已有定見的偏頗作法，相信會讓今天的審查結果無法獲得台灣多數民意的認同。

國民黨認為，審照前，執政當局的說法與NCC的作法已經讓社會各界對於今天的審查結果不會感到意外，但執政黨應該省思關掉一家新聞台，對台灣長久以來保障言論開放與新聞自由所造成的傷害，用行政力量干預新聞媒體立場，只會讓台灣產生寒蟬效應，成為一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

中天新聞 NCC 蔡英文 國民黨

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