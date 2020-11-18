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國民黨南市議員組成「被查水表聯盟」 轟蘇貞昌下台

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片
行政院長蘇貞昌。圖／本報資料照片

國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、蔡育輝、李中岑組成「被查水表聯盟」，今天在議會質詢質疑行政院長蘇貞昌利用行政資源追殺不同顏色的市民和民代，日前他們接受陳情關心「假三倍券」問題要被送辦，政院前發言人丁怡銘造謠牛肉麵用萊牛就不受理，砲轟「民調雪崩的蘇貞昌立刻下台也是剛好而已」。台南市長黃偉哲僅回應，丁確實未經查證就脫口而出。

王家貞、李中岑今年7月舉行記者會指振興三倍券有假，蘇貞昌認為是假消息而要求檢警偵辦，台南地檢署和刑事局南部打擊犯罪中心先後約談兩人，刑事局並將依違反社維法「散布謠言」移送法院裁罰，蘇稱「被移送法辦也是剛好而已」。

李中岑指出，一般民眾或民代的顏色不是「綠色」，批評民進黨就會被查水表，當初大家憂心拿到假三倍券她才會開記者會，卻被蘇貞昌下指導棋要求刑事局移送，但蘇的愛將丁怡銘不求證就點名牛肉麵店家用萊牛，甚至用公帑來道歉，網友檢舉刑事局還辯說，與假訊息可能造成的「惡假害」本質不同，「難道民進黨只要顏色是綠色一切就OK？」

王家貞痛斥，民進黨操控黨政軍媒，丁怡銘是愛將有綠色黨徽所以不用移送，他們關心三倍券卻被社維法追殺，民進黨當初說社維法是惡法應拿掉，現在卻拿社維法追殺敵人，民進黨要消滅反對聲音，沒有監督就是獨裁，「蘇貞昌民調雪崩，要求蘇貞昌下台道歉剛好而已」。

黃偉哲表示，丁怡銘確實未經查證就脫口而出，並指他自己也是網路抹黑的受害者，有網友指稱另一名政院前發言人丁允恭要在台南市政府工作，但這也不是事實。李中岑回說，「市長最近被卡到，要趕快去拜拜」。

蘇貞昌 丁怡銘 黃偉哲

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