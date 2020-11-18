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中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

國家永續發展委員會近兩年沒開 政院急拍板明天開會

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天審查環保署明年公務預算。記者吳姿賢／攝影
立法院衛環委員會今天審查環保署明年公務預算。記者吳姿賢／攝影

行政院先前遭質疑食安、治安會報很久沒開會，國家永續發展委員會日前也遭爆近兩年沒開會，立法院衛環委員會今天審查環保署明年公務預算，辦理國家永續發展委員會相關預算約64.6萬元，遭藍委凍結二分之一。環保署表示，行政院長蘇貞昌已經裁示，明天將召開國家永續發展委員會。

根據國家永續發展委員會設置要點，每四個月至六個月應召開委員會議一次，不過最近一次召開會議卻是2018年12月14日，主席為時任行政院長賴清德。立委蔣萬安提案指出，環保署年年以公務預算編列辦理國家永續發展會委員會議、工作會議、諮詢小組會議、相關會議、活動等業務費，2019年編列26.6萬元、2020年編列60.6萬元，2021年也擬編列64.6萬元，但上次開會已經將近兩年之久，看不到政府對國家永續發展的重視。

蔣萬安也說，依照設置要點每四個月至六個月要開會一次，現在兩年沒開，環保署仍編列預算，「這兩年錢去哪裡？」

環保署表示，由於國家永續發展委員會仍有行政業務、自我檢視報告書、提出國家階段性報告年度報告書等業務項目，雖然沒有開委員會議，但還要開工作小組會議、大會工作會議，這些費用都編在預算當中執行。

至於為何沒有依法召開？環保署說，都有按時程簽報到行政院，今年是因為遇到疫情關係延宕，去年簽到行政院但沒有批示，不過行政院近期已經確認委員跟院長時間，裁示明天召開會議。

蔣萬安質疑，環保署發現最近要審預算案才趕快召開會議，「若沒被發現就繼續違法下去」，決議相關公務預算凍結二分之ㄧ，等到會議召開後，提供會議紀錄才可以凍結。

環保署 行政院 蔣萬安

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