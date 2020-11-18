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房貸＋房租月繳近12萬 高嘉瑜再嘆：年輕人買房真辛苦

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜嘆年輕人要買適合住的房子很辛苦。 記者蘇健忠／攝影
民進黨立委高嘉瑜嘆年輕人要買適合住的房子很辛苦。 記者蘇健忠／攝影

民進黨立委高嘉瑜被質疑，名下有2筆建物、4筆土地，過去曾說台北市房價高，自己也租屋10年，嘆買不起全是睜眼在說笑話。對此，高嘉瑜昨做出四點回應後，今也在立法院現身說法。她指出，現在房貸月繳8萬元，再加上房租，每個月也是省吃儉用，體會到年輕人買房不易。

高嘉瑜表示，自己確有兩戶房屋，皆是毛胚屋，兩間小套房加起來共約20多坪大，價格約2千多萬元，當初是希望能夠兩間打通、裝潢後自住，之前在媒體採訪，以及財產申報時都有大方承認，並無隱瞞。

高嘉瑜說，由於當初落成交屋時正直選舉，行程非常忙碌，再加上現行租的房子已有10年，東西非常多，一時半刻難以搬家，所以直到現在都沒有入住，導致現在同時要繳房貸和房租。

她表示，房價約2千多萬元，她貸款8成，每個月約要繳8萬多元，而房租也非常貴，約3萬多元，等於一個月要繳近12萬元。

她體會到年輕人買房子真的很辛苦，連她已經工作10年，不管從當初做窮議員，到現在選上立委，薪水要在台北市買一間適合住的房子，其實也是非常辛苦，所以問政時才有感而發。

她相信高房價的議題是所有買房人的切身之痛，尤其30幾坪的房子在台北市可能要4、5千萬元，實在太高。她指出，擁房這件事並不會影響她未來繼續關心高房價的議題，也將繼續推動「實坪制」。

高嘉瑜 買房

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