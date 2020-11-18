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謝龍介表態可能選台南市長 藍議員：國民黨台南最強棒

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨副秘書長謝龍介。圖／本報資料照片
國民黨副秘書長謝龍介。圖／本報資料照片

國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介昨天在議會總質詢時，首次透露有機會參選台南市長，被封為「台南議會戰神」的國民黨南市議員蔡育輝今表示，謝龍介是國民黨目前在台南市的「最強棒」，但台南是艱困選區，除非中央和地方發生系統性貪瀆事件，否則藍軍要贏恐是微乎其微。

謝龍介昨天在台南市議會總質詢時，對市長黃偉哲提到最近的爐渣事件與馬國女學生死亡案等，認為民進黨市長初選提前2年就開打，讓市長無法專心市政，對市民不公，他並透露「到時候搞不好是我跟你選」，表達有意參與市長選舉的意願。

蔡育輝說，他認為中央是民進黨執政，加上台南市6席立委、市長都是民進黨籍，中國國民黨推出的人選要贏的機率很低，除非中央跟地方發生系統性的貪瀆事件，否則國民黨真的要贏他個人認為是微乎其微。

蔡育輝表示，無論如何，國民黨一定要推出強棒來挑戰黃偉哲競選連任，政黨政治一定要這麼做，而謝龍介目前是國民黨台南市的「最強棒」。

國民黨 謝龍介

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