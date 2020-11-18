疫苗實驗政府幫揪人 包正豪：等出事才要甩鍋？

民進黨立委林淑芬日前在立院衛環委員會質詢，指衛福部公開招募新冠肺炎疫苗臨床試驗受試者形同違法，當林淑芬向委員會主席要求時間暫停、到桌上拿資料時，食藥署長吳秀梅卻回嘴「時間早就到了」。淡江大學全球發展學院院長包正豪對此在臉書表示，立委質詢，結果備詢官員說：「時間到了」，基本上是要立委閉嘴滾蛋的意思。民進黨的官員確實比國民黨執政的時候，來得有尊嚴。

林淑芬質疑新冠疫苗第二期臨床試驗未經人體試驗委員會（IRB）核准，衛福部卻公開招募受試者，形同違法，若出事誰負責？吳秀梅說，「由廠商自行負責」（ https://udn.com/news/story/120940/5020586 ）。

包正豪說，疫苗實驗，政府幫忙揪人，但如果出事，是你廠商要負責。如果這樣，他的問題是，政府為什麼要幫忙揪？「你在這裡扮演角色，民眾很自然會以為這是政府主辦的啊！你為什麼不讓廠商自己招募？你都已經準備要甩鍋，何必先揹起來，然後等出事才要甩？是要假裝自己很忙很有貢獻嗎？」

包正豪說，至於IRB，真是小到不能再小的事，只有我們這種在學校的老師需要將計畫送IRB審查，但人家是藥廠和政府合在一起欸，哪裡需要去IRB？而且IRB是倫理審查，「你期待民進黨政府有「倫理」觀念，你真的期望太高」。

衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員、政大法律系副教授劉宏恩13日也在臉書呼籲，不要在衛福部誤導之下，把登記參加臨床試驗當作領取國民旅遊補助。研究倫理上最怕就是用金錢利益吸引受試者參與，使其忽略可能的副作用。「疫苗試驗當然可能有副作用」。