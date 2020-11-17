帛琉選出新總統 我政府表示祝賀
外交部今天表示，我太平洋友邦帛琉共和國舉行總統及國會議員選舉，今天公布選舉結果，參議員惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及現任參議員席嫵杜（Uduch Senior）當選帛琉正、副總統，我駐帛琉大使館已在第一時間向當選人表達誠摯祝賀。
外交部表示，帛琉於11月3日舉行第11屆總統、副總統及國會議員選舉，並於11月10日收取海外選票，帛琉選舉委員會今天正式公布總統選舉結果及13位參議員及16位眾議員當選人名單。
外交部表示我國駐帛琉大使館已於第一時間代表蔡英文總統向正、副總統當選人表達誠摯祝賀，同時也代表我國政府向新任參、眾議員當選人道賀。
外交部表示，中華民國政府再次祝賀帛琉共和國順利完成這次大選，未來並將在台帛兩國既有的堅實友好基礎上，繼續與帛琉新任政府深化邦誼及友好合作關係。
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