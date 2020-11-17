「根留台灣、放眼國際」賴清德：台灣一定要走的方向

副總統賴清德今天下午出席「2020台灣產業科技推動協會年會暨第17屆台灣金根獎頒獎典禮」，他致詞時表示，「根留台灣、放眼國際」是台灣經濟發展一定要走的方向；未來政府也會積極改善台灣投資環境，讓本土企業加碼投資台灣，也讓台商回台投資。

賴清德表示，今天非常高興受邀前來，他要代表蔡英文總統恭喜每一個得獎企業，要得到「台灣金根獎」非常不容易，必須具備金牌的企業條件，第一，營運要非常好，就像冠軍企業一樣；第二，一定要根留台灣，把所有的技術、最具競爭力的條件留在台灣，同時還要能夠接軌國際，才有辦法榮獲此獎項。

賴清德也特別感謝「台灣產業科技推動協會」成立18年來，以打造台灣成為綠色矽島為目標，結合產、官、學界建構平台，提升企業的科技力量，讓科技能夠深入企業，也讓企業更有競爭力，可以穩穩地在台灣發展。

賴清德表示，美國總統川普競選時，說要讓美國再度偉大，經濟上就是希望本土策略回國投資，包括減稅、貿易戰、科技戰等，都是希望讓美國企業回到本，蔡總統上任後也積極往這個方向走，他在擔任行政院長時，也銜命改善台灣投資環境，包括鬆綁法令，解決土地、水、電、人力、人才等五缺問題，也推出歡迎台商投資方案，就是希望台商加碼投資台灣，當前地緣政治已產生劇烈的變化，加上新冠肺炎所帶來的影響，鳳還巢顯得更珍貴。要讓台商回台，除了改善台灣投資環境，還有參加區域經濟，解決關稅上的問題，讓台商所生產的商品外銷到國際社會時，能有相對的競爭力，不至於因為關稅問題而產生障礙。

賴清德說，過去他在擔任台南市長時，以「吃飯皇帝大」做為施政核心價值，也就是以發展經濟為最優先的工作。包括在台南市政府設置單一窗口，協助投資的廠商解決所面臨的問題。例如台積電在台南市新市科學園區投資時，面臨了水、瓦斯、土地及人力招募等問題，他都有協助解決。

對於「台灣產業科技推動協會」促進產業發展、推動企業根留台灣的努力，賴清德也表達誠摯謝意，並再次恭喜所有的得獎單位。隨後賴清德親頒「台灣金根獎」予獲獎企業。